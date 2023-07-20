TV yayın akışı 20 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2023 Perşembe, 10:05
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>20 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Ya Çok Seversen</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI   </strong>   20:00 Fazla Şaapma</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Pek Yakında</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>        20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI   </strong>    20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ya Çok Seversen

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Fazla Şaapma

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Pek Yakında

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:45 Canım Annem</p> <p>04:45 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Dizi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Çapraz Ateş</p> <p>01:15 Çapraz Ateş</p> <p>03:15 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Çapraz Ateş

01:15 Çapraz Ateş

03:15 Maviye Sürgün

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Ya Çok Seversen</p> <p>15:45 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Ya Çok Seversen</p> <p>23:30 Dönence</p> <p>02:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

23:30 Dönence

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Adını Sen Koy</p> <p>09:15 Hayatımın Neşesi</p> <p>11:55 Şehirden Uzakta</p> <p>13:00 Seksenler</p> <p>16:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:15 Hayatımın Neşesi</p> <p>04:30 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Adını Sen Koy

09:15 Hayatımın Neşesi

11:55 Şehirden Uzakta

13:00 Seksenler

16:30 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:15 Hayatımın Neşesi

04:30 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Çakallarla Dans 4</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Çakallarla Dans 4

19:00 Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Pek Yakında</p> <p>22:45 Ali Baba ve Yedi Cüceler</p> <p>01:15 Pek Yakında</p> <p>03:20 Ali Baba ve Yedi Cüceler</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Pek Yakında

22:45 Ali Baba ve Yedi Cüceler

01:15 Pek Yakında

03:20 Ali Baba ve Yedi Cüceler

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Fazla Şaapma</p> <p>22:15 Kısmet</p> <p>00:45 Fazla Şaapma</p> <p>02:30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Fazla Şaapma

22:15 Kısmet

00:45 Fazla Şaapma

02:30 Eşim Benzerim Yok

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

tv yayın akışı yayın akışı televizyonda ne var? televizyon Star TV Kanal D Show TV TV8 TRT1 trt ATV fox

En Çok Okunan Haberler