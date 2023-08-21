TV yayın akışı 21 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Düğüm Salonu
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Muhteşem Yedili
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Dönence
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Muhteşem Yedili
22:35 Durgun Su
01:10 Milyoner Baba
03:10 Mutfak Bahane
05:10 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.00 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
23:45 Kısmet
02:30 Ruhun Duymaz
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 İşte Gelin İşte Kaynana
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:00 Düğüm Salonu
00:15 Ava
02:30 Ava
04:30 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Şekerpare
02:00 Amerikalı Kız
03:45 Hasret
05:30 Yeni Gelin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.
21:45 Kızılelma Bir Fetih Öyküsü
22:55 Sen Türkülerini Söyle
02:10 Diriliş Ertuğrul
04:15 Seksenler
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