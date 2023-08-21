TV yayın akışı 21 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2023 Pazartesi, 09:57
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>21 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğüm Salonu</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Muhteşem Yedili</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Düğüm Salonu

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Muhteşem Yedili

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:10 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Dönence</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Dönence

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Muhteşem Yedili</p> <p>22:35 Durgun Su</p> <p>01:10 Milyoner Baba</p> <p>03:10 Mutfak Bahane</p> <p>05:10 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Muhteşem Yedili

22:35 Durgun Su

01:10 Milyoner Baba

03:10 Mutfak Bahane

05:10 Kalp Yarası

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.00 Mucize Doktor</p> <p>16:15 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>23:45 Kısmet</p> <p>02:30 Ruhun Duymaz</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.00 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

23:45 Kısmet

02:30 Ruhun Duymaz

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 %100 Futbol</p> <p>01:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 İşte Gelin İşte Kaynana

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:30 Çöp Adam</p> <p>12:30 Yalı Çapkını</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Düğüm Salonu</p> <p>22:00 Düğüm Salonu</p> <p>00:15 Ava</p> <p>02:30 Ava</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Düğüm Salonu

22:00 Düğüm Salonu

00:15 Ava

02:30 Ava

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Şekerpare</p> <p>02:00 Amerikalı Kız</p> <p>03:45 Hasret</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Şekerpare

02:00 Amerikalı Kız

03:45 Hasret

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Son Toplayıcılar</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:05 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.</p> <p>21:45 Kızılelma Bir Fetih Öyküsü</p> <p>22:55 Sen Türkülerini Söyle</p> <p>02:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>04:15 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:15 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz.

21:45 Kızılelma Bir Fetih Öyküsü

22:55 Sen Türkülerini Söyle

02:10 Diriliş Ertuğrul

04:15 Seksenler

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