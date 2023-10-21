TV yayın akışı 21 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Aşkı Memnu

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kader Bağları

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ölümün Kıyısında

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 Dengesiz

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Sta

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim