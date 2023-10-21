TV yayın akışı 21 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2023 Cumartesi, 09:43
<p><strong>Cumartesi</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Aşkı Memnu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kader Bağları</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümün Kıyısında</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:45 Dengesiz</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Sta</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Aşkı Memnu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kader Bağları

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümün Kıyısında

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:45 Dengesiz

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Sta

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Benim Tatlı Yalanım</p> <p>11:00 Arı Maya 2</p> <p>12:30 Yalı Çapkını</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi</p> <p>20:45 Dengesiz</p> <p>22:40 Dengesiz</p> <p>00:30 Güzelliğin Portresi</p> <p>02:30 Güzelliğin Portresi</p> <p>04:00 Güzel Köylü</p> <p>05:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Arı Maya 2

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi

20:45 Dengesiz

22:40 Dengesiz

00:30 Güzelliğin Portresi

02:30 Güzelliğin Portresi

04:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ateş Kuşları</p> <p>13:00 Kardeşlerim</p> <p>16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>02:20 Kuruluş Osman</p> <p>04:30 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

02:20 Kuruluş Osman

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:20 Beni Böyle Sev</p> <p>10:25 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:30 Doru Macera Ormanı</p> <p>12:50 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>15:45 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>02:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:20 Beni Böyle Sev

10:25 Hayallerinin Peşinde

11:30 Doru Macera Ormanı

12:50 Kendi Düşen Ağlamaz

15:45 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Kendi Düşen Ağlamaz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Bir Yuvam Olsun</p> <p>10:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>13:00 Bir Yuvam Olsun</p> <p>14:30 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Ölümün Kıyısında</p> <p>21:45 Av Oyunları</p> <p>23:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:00 Ölümün Kıyısında</p> <p>03:45 Av Oyunları</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Kızılcık Şerbeti

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

21:45 Av Oyunları

23:30 Kızılcık Şerbeti

02:00 Ölümün Kıyısında

03:45 Av Oyunları

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 Kirli Sepeti</p> <p>14:00 Yabani</p> <p>16.15 Hudutsuz Sevda</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kader Bağları</p> <p>23:45 Kirli Sepeti</p> <p>02:45 Hudutsuz Sevda</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Kirli Sepeti

14:00 Yabani

16.15 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kader Bağları

23:45 Kirli Sepeti

02:45 Hudutsuz Sevda

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yerli Dizi</p> <p>16:00 Yerli Dizi</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Aşkı Memnu</p> <p>22:15 Yerli Sinema</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:00 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Aşkı Memnu

22:15 Yerli Sinema

00:15 Yerli Dizi

02:30 Poyraz Karayel

04:00 Müzik Arası

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