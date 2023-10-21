TV yayın akışı 21 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ekim Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Aşkı Memnu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kader Bağları
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ölümün Kıyısında
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 Dengesiz
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Sta
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Arı Maya 2
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi
20:45 Dengesiz
22:40 Dengesiz
00:30 Güzelliğin Portresi
02:30 Güzelliğin Portresi
04:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:20 Beni Böyle Sev
10:25 Hayallerinin Peşinde
11:30 Doru Macera Ormanı
12:50 Kendi Düşen Ağlamaz
15:45 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:00 Kendi Düşen Ağlamaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Kızılcık Şerbeti
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ölümün Kıyısında
21:45 Av Oyunları
23:30 Kızılcık Şerbeti
02:00 Ölümün Kıyısında
03:45 Av Oyunları
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Kirli Sepeti
14:00 Yabani
16.15 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kader Bağları
23:45 Kirli Sepeti
02:45 Hudutsuz Sevda
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Aşkı Memnu
22:15 Yerli Sinema
00:15 Yerli Dizi
02:30 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçede buldu: 47,6 milyon TL değerinde!
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- Otoyolda büyük kaza
- Gram altında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
- Canlı yayında zamları peş peşe duyurdu
- Habertürk kameramanına 'coplu' müdahale
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- Öğretim üyesine tutuklama kararı