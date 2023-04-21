TV yayın akışı 21 Nisan Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2023 Cuma, 09:00
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yıldız De Bana</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Postacı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ateş Kuşları</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Nisan Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yıldız De Bana

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Postacı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ateş Kuşları

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Gülcemal</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Postacı</p> <p>21:45 Tetikçinin Oğlu</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Gülcemal

12:15 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Postacı

21:45 Tetikçinin Oğlu

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak İle Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Yalı Çapkını</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Çöp Adam

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>08:30 İbo ile Güllüşah</p> <p>10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Şansım Olsa

08:30 İbo ile Güllüşah

10:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

<p>TV8 YAYIN AKIŞI</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>22:15 Tuzak</p> <p>02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:50 1 Çorba</p> <p>15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>23:00 Türkiye'nin Enerjisi "Karadeniz Gazı"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 1 Çorba

15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:00 Türkiye'nin Enerjisi "Karadeniz Gazı"

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:45 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:50 1 Çorba</p> <p>15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>23:00 Türkiye'nin Enerjisi "Karadeniz Gazı"</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 1 Çorba

15:55 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu "Hikayeler"

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:00 Türkiye'nin Enerjisi "Karadeniz Gazı"

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