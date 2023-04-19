RTÜK'ün cezasına sessiz kalmadılar... Aile dizisinden Kızılcık Şerbeti'ne destek

Yayınlanma: 19.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 19.04.2023 - 09:55

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Canan Ergüder ve Nejat İşler'in paylaştığı Aile dizisi önceki akşam 7. bölümüyle ekrana geldi.

Dizinin bir sahnesinde ise aynı kanalda yer alan ancak RTÜK nedeniyle yayımlanmayan Kızılcık Şerbeti'ne verilen destek dikkat çekti.

"İŞİMİZİ ÇABUK HALLEDELİM KIZILCIK ŞERBETİ VAR"

Dizinin bir sahnesinde bir kişiden hesap sormak için halı sahaya giden İskoç ve Tugi, aralarından konuşurken Kızılcık Şerbeti'ne destek oldu.

İşini hemen hallederek evine gitmek isteyen Tugi, "İşimizi çabuk halledelim benim akşam dizim var. Kızılcık Şerbeti" diyor İskoç da "O bu akşam mıydı? Kirvem hadi çabuk hadi" diyor.

NE OLMUŞTU?

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten ceza aldı.

Dizide kadına şiddet sahneleri olduğunu öne süren RTÜK, 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası verdi. Dizinin cuma akşamı yayınlanacak olan bölümü de bir anda kesildi ve yerine 'İslamofobi' belgeseli yayınlandı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verildi.

Avukatların skandal karara itiraz edeceği öğrenildi.