TV yayın akışı 22 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:05
<p>Bir haftayı daha geride bırakırken cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 22 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00  Gecenin Ucunda</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00  Masterchef Türkiye</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00  Gönül Dağı</p>

Bir haftayı daha geride bırakırken cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 22 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00  Gecenin Ucunda

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00  Masterchef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00  Gönül Dağı

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00  Bir Peri Masalı</p> <p>14:30 Yasak Elma</p> <p>17:00 Mahkum</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>22:45 İyilik</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00  Bir Peri Masalı

14:30 Yasak Elma

17:00 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yasak Elma

22:45 İyilik

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yerli Dizi</p> <p>16:15 Yerli Dizi</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:15 Yerli Dizi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 O Kız

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:45 Duy Beni</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gecenin Ucunda</p> <p>14:45 En Güzel Bölüm</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Gecenin Ucunda</p> <p>22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show</p> <p>01:50 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>04:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:45 Duy Beni

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:45 En Güzel Bölüm

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Gecenin Ucunda

22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:50 Yerli Dizi Tekrar

04:00 Aramızda Kalsın

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Tuzak</p> <p>08:15 Süper Bir Takım</p> <p>08:30 Süper 1 Takım</p> <p>08:45 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:45 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Tuzak</p> <p>14:00 Pişir de Görelim</p> <p>17:15 Tuzak</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>03:30 8x8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

08:15 Süper Bir Takım

08:30 Süper 1 Takım

08:45 Türkiye’nin Doktorları

09:45 Bir Yemek Olsan

10:45 Tuzak

14:00 Pişir de Görelim

17:15 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 8x8

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>13:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>16:00 Kuruluş Osman</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam</p> <p>03:20 Yalnız Kurt</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 MasterChef Türkiye

00:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

03:20 Yalnız Kurt

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30  Bir Şansım Olsa</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Hayat Bugün</p> <p>02:15 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Bir Şansım Olsa

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hayat Bugün

02:15 Baba

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:30 Yedi Numara</p> <p>06:20 Kalk Gidelim</p> <p>11:00 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:40 Teşkilat</p> <p>15:25 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Yedi Numara

06:20 Kalk Gidelim

11:00 Hayallerin Peşinde

11:40 Teşkilat

15:25 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

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