TV yayın akışı 22 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bir haftayı daha geride bırakırken cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 22 Ekim Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:30 Yasak Elma
17:00 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yasak Elma
22:45 İyilik
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:15 Yerli Dizi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 O Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:45 Duy Beni
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:45 En Güzel Bölüm
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
22:45 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:50 Yerli Dizi Tekrar
04:00 Aramızda Kalsın
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:15 Süper Bir Takım
08:30 Süper 1 Takım
08:45 Türkiye’nin Doktorları
09:45 Bir Yemek Olsan
10:45 Tuzak
14:00 Pişir de Görelim
17:15 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 8x8
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
16:00 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 MasterChef Türkiye
00:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam
03:20 Yalnız Kurt
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hayat Bugün
02:15 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Yedi Numara
06:20 Kalk Gidelim
11:00 Hayallerin Peşinde
11:40 Teşkilat
15:25 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
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