Bulgaristan’ın yeni Meclis Başkanı Vecdi Raşidov kimdir?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:40

Bulgaristan'ın yeni Meclis Başkanı, Türk kökenli Raşidov oldu. Oylamaya 218 milletvekili katılırken Raşidov, 79'a karşı 139 oyla başkan oldu. 240 üyeli mecliste bu sürede yapılan 11. oylamada seçilen, Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden Raşidov, oylama sonrası, “Hayatımın son yıllarımın bir bölümünü Bulgar halkı için feda edeceğim. Bu topraklarda öleceğim, onlar benim için kutsaldır.” dedi.

VECDİ RAŞİDOV KİMDİR?

Vecdi Raşidov, 14 Aralık 1951 yılında Dimitrovgrad şehrinde doğdu. Annesi ‘Rodopların Bülbülü’ olarak tanınan türkücü Kadriye Latifova’dır. Babası maden işçisi olan Lyatif Rashidov'dur. Babası Kırcaali'de maden ocaklarında çalışırken annesini bir trafik kazasında kaybetti. 7.sınıfa kadar yetimhanede kaldı. Raşidov, madencilik elektrik ve mekaniği okudu. 1978'de Sofya Ulusal Sanat Akademisi “Heykeltıraşlık” bölümünden mezun oldu. Burada öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bulgaristan’da, Avrupa’da, Dünya Kültür Merkezlerinde sergiler düzenledi.

SİYASİ KARİYERİ

Bulgaristan’da 5 Temmuz 2009 tarihinde yapılan genel seçimlerde Boyko Borisov’un partisi GERB’ten Kırcaali milletvekili seçilip Bulgaristan Kültür Bakanı oldu. 2014 yılında, GERB bir koalisyon hükümeti kurduğunda, Rashidov ikinci kez partinin Kültür Bakanı oldu.

VECDİ RAŞİDOV'UN ÖZEL YAŞAMI

Vecdi Raşidov kardiyolog Snezhana Baharova ile evlidir. Çiftin 1 çocuğu var.



