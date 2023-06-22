TV yayın akışı 22 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Peşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:30 Servet Operasyonu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gülcemal
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 23:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakt
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:30 Servet Operasyonu
00:45 Amerikan Savaş Gemileri
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:5 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Eltilerin Savaşı
00:30 Yüz Yıllık Mucize
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Sefirin Kızı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İntikam Kurşunu
03:15 Maviye Sürgün
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Vermem Seni Ellere
04:00 Mutfak Bahane
FOX TV YAYIN AKIŞI
04:45 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 En Hamarat Benim
15:45 Kapımdaki Dedektif
16:45 Kısmet
19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber
20:00 Gülcemal
23:45 Kısmet
02:15 Yasak Elma
04:45 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
03:15 Kalk Gidelim
04:45 Seksenler
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