TV yayın akışı 22 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2023 Perşembe, 11:02
<p>Peşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>22 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:30 Servet Operasyonu</strong></p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 </strong><strong>Gülcemal</strong></p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</strong></p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eltilerin Savaşı</strong></p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</strong></p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 </strong><strong>Kendi Düşen Ağlamaz</strong></p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI         23:00 </strong><strong>Kim Milyoner Olmak İster?</strong></p>

Peşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:30 Servet Operasyonu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gülcemal

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eltilerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         23:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakt</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:30 Servet Operasyonu</p> <p>00:45 Amerikan Savaş Gemileri</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakt

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:30 Servet Operasyonu

00:45 Amerikan Savaş Gemileri

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:5 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:5 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Eltilerin Savaşı</p> <p>22:30 Eltilerin Savaşı</p> <p>00:30 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Sefirin Kızı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Eltilerin Savaşı

00:30 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 İntikam Kurşunu</p> <p>03:15 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İntikam Kurşunu

03:15 Maviye Sürgün

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:30 Vermem Seni Ellere</p> <p>04:00 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Vermem Seni Ellere

04:00 Mutfak Bahane

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:45 Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Kapımdaki Dedektif</p> <p>16:45 Kısmet</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber</p> <p>20:00 Gülcemal</p> <p>23:45 Kısmet</p> <p>02:15 Yasak Elma</p> <p>04:45 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

04:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun ile Ana Haber

20:00 Gülcemal

23:45 Kısmet

02:15 Yasak Elma

04:45 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:15 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:15 Kalk Gidelim</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

03:15 Kalk Gidelim

04:45 Seksenler

tv yayın akışı yayın akışı TV8 servet operasyonu eltilerin savaşı

En Çok Okunan Haberler