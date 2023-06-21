Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:53

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:53

Ölüm Pençeleri filmi 2015 yılında vizyona girdi. Filmseverler, Ölüm Pençeleri filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Ölüm Pençeleri filmi konusu nedir? Ölüm Pençeleri filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küresel iklim değişikliği tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sorun ise giderek korkunç sonuçlara neden olmaktadır. Kutup ayıları, bu nedenle mutasyona uğramış ve kana susamış birer canavara dönüşmüştür. Bu durum, birçok insan için korkunç bir dönemin habercisi olacaktır.

ÖLÜM PENÇELERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

James Remar - Martin Nakos

Sherilyn Fenn Sherilyn Fenn - Dr. Hanna Lindval

Ron Carlson Ron Carlson - Brooking

Graham Greene Graham Greene - Buffalo

Allegra Carpenter Allegra Carpenter - Quincy