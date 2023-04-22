TV yayın akışı 22 Nisan Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2023 Cumartesi, 09:10
<p>Hafta sonuna başladığımı cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p>

Hafta sonuna başladığımı cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Nisan Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>10:00 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı</p> <p>14:00 Veda Mektubu</p> <p>16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Yargı</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p> <p>04:45 Güneş Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:30 Konuştukça

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14:00 Veda Mektubu

16:00 Geniş Aile Komşu Kızı (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Yargı

02:45 Kuzey Güney

04:45 Güneş Beklerken

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>12:45 Gülcemal</p> <p>16:00 Tetikçinin Oğlu</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)</p> <p>22:00 Gülcemal</p> <p>01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Gülcemal

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

22:00 Gülcemal

01:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>10:00 Burcu İle Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)</p> <p>22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)</p> <p>00:30 Yüz Yıllık Mucize</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yüz Yıllık Mucize

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

22:30 İftarlık Gazoz (Yerli Sinema)

00:30 Yüz Yıllık Mucize

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Emine (Yerli Sinema)</p> <p>07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)</p> <p>01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Emine (Yerli Sinema)

07:45 Kalbimin Sahibi (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

01:30 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>11:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Survivor Panorama</p> <p>15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Sara’ya İki Katır (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>07:10 Ege’nin Hamsisi</p> <p>10:30 Hayallerinin Peşinde</p> <p>15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı</p> <p>02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:10 Ege’nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

15:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Güdem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 Aldatmak</p> <p>16:00 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Aldatmak

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

dizi Film yayın akışı

En Çok Okunan Haberler