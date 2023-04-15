Tepkilere rağmen geri adım atmadı! Show TV iddialı dizi için final dedi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:18

Güncelleme: 15.04.2023 - 23:18

Sezon sonunda birçok dizi ekrana veda edecek. Show TV bir kaç gündür Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisinin finalini konuşuyordu. Seyirciller kanal yönetimine tepki göstermişti. Show TV yönetimi bu tepkilere aldırış etmedi.

Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den sonra şimdi bir dizisini daha bitiriyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı haberde final yapacak dizi belli oldu. Show TV bu sezon 2 dizisini sezon sonunda bitiriyor. BKM’nin “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” projesinin 1 Haziran olarak planlanan final tarihi 25 Mayıs olarak güncellendi. Ertan Saban ile Devrim Özkan’ı buluşturan fenomen dizi 41. bölümde ekrana veda edecek. Bu arada kanalın 2. final yapacak dizisi ise “Güzel Günler”…

TMC Film’in imza attığı Binnur Kaya (Kıymet), Ecem Erkek (Füsun), Leyla Tanlar (Selma), Zeynep Çamcı(Altan), Olgun Toker (Atakan), Burak Dakak (Mihran), Yıldıray Şahinler (Hakim) ve Seray Gözler gibi değerli isimleri buluşturan dizi 26. bölümde final yapacak.

Öte yandan Seray Gözler’in 23. bölümde veda edeceği “Güzel Günler” diziden “Aleyna”ya hayat veren Tuğçe Özbey de 22. bölümde ayrılacak.

Güzel Günler dizisinin en az 2 sezon sürmesi planlanmıştı. Ancak dizi beklenen reytingi elde edemeyince kanal yönetimi acil final kararı vermek zorunda kaldı.