TV yayın akışı 23 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ağustos günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)
22:30 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
00:15 Kod Adı: Olympus (Yabancı Sinema)
02:15 Üçlü Tehlike (Yabancı Sinema)
04:00 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kıyamet (2017)/ (Yabancı Sinema)
02:40 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)
22:30 Ölmek İçin Bir Gün (Yabancı Sinema)
00:30 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Dönence
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Postacı (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Postacı (Yerli Sinema)
02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
22:25 Ekşi Elmalar (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:10 Kara Ağaç Destanı
13:33 Lingo Türkiye
14:50 Seksenler
16:10 Gönül Dağı
19:50 Ana Haber
20:50 İddiaların Aksine
20:50 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)
23:20 1917 (Yabancı Sinema)
01:30 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)
03:30 Seksenler
04:10 Gönül Dağı
06:40 Şehirden Uzakta
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