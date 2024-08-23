TV yayın akışı 23 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)

22:30 Ölmek İçin Bir Gün (Yabancı Sinema)

00:30 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence