TV yayın akışı 23 Haziran Cuma! Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2023 Cuma, 08:00
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">FOX TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:45 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 En Hamarat Benim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:45 Kapımdaki Dedektif</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:45 Kısmet</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Kısmet</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Ezgi Gözeger İle Çalar Saat

 

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

 

12:15 En Hamarat Benim

 

15:45 Kapımdaki Dedektif

 

16:45 Kısmet

 

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

 

20:00 Kısmet

 

 

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">STAR TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:30 Ayşecik ile Ömercik</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Sefirin Kızı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:15 Star Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Çok Güzel Hareketler 2</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Yalı Çapkını</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Ayşecik ile Ömercik

 

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

 

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

 

16:00 Sefirin Kızı

 

18:15 Star Haber

 

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

 

20:00 Yalı Çapkını

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TV8 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:15 8’de Sağlık</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:15 MasterChef Türkiye All Star</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Canım Annem</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 MasterChef Türkiye All Star</span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

 

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

 

11:15 MasterChef Türkiye All Star

 

15:00 Canım Annem

 

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

 

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">SHOW TV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:00 Bu Sabah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Güzel Günler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:45 Show Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Tokatçı</span></p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

 

08:00 Bu Sabah

 

10:00 Güzel Günler

 

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

 

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

 

18:45 Show Ana Haber

 

20:00 Tokatçı

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">ATV YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:20 Hercai</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:00 Kahvaltı Haberleri</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 ATV Gün Ortası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Mutfak Bahane</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Esra Erol’da</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Ateş Kuşları</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

 

07:00 Kahvaltı Haberleri

 

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

 

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

 

13:00 ATV Gün Ortası

 

14:00 Mutfak Bahane

 

16:00 Esra Erol’da

 

19:00 ATV Ana Haber

 

20:00 Ateş Kuşları

<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><strong><span class="selectable-text copyable-text">TRT 1 YAYIN AKIŞI</span></strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:25 Adını Sen Koy</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Kalk Gidelim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Şehirden Uzakta</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:15 Seksenler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:15 Diriliş Ertuğrul</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:55 İddiaların Aksine</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"> </p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Yerli Dizi</span></p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

 

06:25 Adını Sen Koy

 

09:00 Kalk Gidelim

 

12:15 Şehirden Uzakta

 

13:15 Seksenler

 

16:15 Diriliş Ertuğrul

 

19:00 Ana Haber

 

19:55 İddiaların Aksine

 

20:00 Yerli Dizi

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