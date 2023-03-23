TV yayın akışı 23 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2023 Perşembe, 09:52
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI           20:00 Camdaki Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI              20:00 Recep İvedik 6</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI          20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI            20:00 Yüz Yıllık Mucize </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI                    20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Al Sancak</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                   20:00 Aldatmak</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI           20:00 Camdaki Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI              20:00 Recep İvedik 6

SHOW TV YAYIN AKIŞI          20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI            20:00 Yüz Yıllık Mucize 

TV8 YAYIN AKIŞI                    20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Al Sancak

ATV YAYIN AKIŞI                   20:00 Aldatmak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası</p> <p>13:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Kapımdaki Dedektif</p> <p>18:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 6</p> <p>22:15 EGO</p> <p>01:00 Yasak Elma</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:45 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Sosyal ile Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

17:00 Kapımdaki Dedektif

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22:15 EGO

01:00 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:00 Kuzey Güney</p> <p>03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti</p> <p>05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Yerli Dizi

02:00 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtak ile Sahur Vakti

05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yüz Yıllık Mucize </p> <p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize 

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Aile

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Vuslat</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Al Sancak</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:05 Gönül Dağı</p> <p>03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>04:00 Sahur Bereketi</p> <p>05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 Vuslat

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Gönül Dağı

03:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

04:00 Sahur Bereketi

05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-i Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Hz. Ömer</p> <p>07:30 Huzur Sokağı</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel </p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur</p> <p>05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer

07:30 Huzur Sokağı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panaroma</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra </p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra 

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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