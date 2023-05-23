TV yayın akışı 23 Mayıs Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2023 Salı, 09:00
<p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Salı günü tv yayın akışı…</span></p>

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Mayıs Salı günü tv yayın akışı…

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:45 Çalar Saat</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Yalnız Kalpler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:30 En Hamarat Benim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:30 Tetikçinin Oğlu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18.00 Kapımdaki Dedektif</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Tetikçinin Oğlu</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">23:30 Adım Farah</span></p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

18.00 Kapımdaki Dedektif

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:30 Adım Farah

<p>STAR TV YAYIN AKIŞI</p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Söz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18.15 Star Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Çok Güzel Hareketler 2</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Yalı Çapkını</span></p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">07:15 8'de Sağlık</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:30 Survivor 2023</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Survivor Panaroma</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Canım Annem</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Survivor 2023</span></p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panaroma

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:00 Bu Sabah</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:15 Gelin Evi</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:45 Show Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Aile</span></p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">09:00 Neler Oluyor Hayatta</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">11:00 Aşk ve Umut</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 Gelinim Mutfakta</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Aşk ve Umut</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">17:00 Hicran</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">18:40 Kanal D Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Üç Kız Kardeş</span></p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">08:00 Kahvaltı Haberleri</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:00 ATV Gün Ortası</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">14:00 Mutfak Bahane</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:00 Esra Erol'da</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam</span></p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">06:03 </span>İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr">06:05 Adını Sen Koy</p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr">08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">13:15 Kalk Gidelim</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">16:30 Seksenler</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:00 Ana Haber</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">19:55 İddiaların Aksine</span></p> <p class="selectable-text copyable-text iq0m558w" dir="ltr"><span class="selectable-text copyable-text">20:00 Yürek Çıkmazı</span></p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Adını Sen Koy

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

dizi Film yayın akışı

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