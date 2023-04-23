TV yayın akışı 23 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2023 Pazar, 10:27
<p>Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bekle Beni Sevgilim</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sahte Kabadayı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p>

Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Bekle Beni Sevgilim

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sahte Kabadayı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kim Milyoner Olmak İster

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 23 Nisan Özel</p> <p>14:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>00:15 Yasak Elma</p> <p>02:30 Tetikçinin Oğlu</p> <p>04:30 Gülcemal</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 23 Nisan Özel

14:30 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

00:15 Yasak Elma

02:30 Tetikçinin Oğlu

04:30 Gülcemal

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:30 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Kraliçe</p> <p>16:00 Fırıncının Karısı</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Bekle Beni Sevgilim</p> <p>22:45 Bekle Beni Sevgilim</p> <p>01:15 Bebek Geliyorum Demez</p> <p>03:00 Bebek Geliyorum Demez</p> <p>04:30 5N1K</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

08:15 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Kraliçe

16:00 Fırıncının Karısı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Bekle Beni Sevgilim

22:45 Bekle Beni Sevgilim

01:15 Bebek Geliyorum Demez

03:00 Bebek Geliyorum Demez

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Ömer</p> <p>09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum</p> <p>10:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>11:00 Tülin Şahim ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yerli Dizi / Sinema</p> <p>16:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Çöp Adam</p> <p>02:15 Bir Şansım Olsa</p> <p>03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Ömer

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahim ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli Dizi / Sinema

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

02:15 Bir Şansım Olsa

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Arabesk</p> <p>08:15 Ne Olacak Şimdi</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Köşeyi Dönen Adam</p> <p>14:30 Aile</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Sahte Kabadayı</p> <p>21:45 Gülen Gözler</p> <p>23:45 Şekerpare</p> <p>01:45 Sahte Kabadayı</p> <p>03:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Arabesk

08:15 Ne Olacak Şimdi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Gülen Gözler

23:45 Şekerpare

01:45 Sahte Kabadayı

03:15 Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Sara'ya İki Katır</p> <p>12:30 Survivor Panaroma</p> <p>15:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Gazete Magazin</p> <p>03:45 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Sara'ya İki Katır

12:30 Survivor Panaroma

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:00 Ege'nin Hamsisi</p> <p>07:50 Ya İstiklal Ya Ölüm</p> <p>08:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın</p> <p>08:30 Ya İstiklal Ya Ölüm</p> <p>09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın</p> <p>09:30 Ya İstiklal Ya Ölüm</p> <p>11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe</p> <p>13:30 23 Nisan Gala Özel</p> <p>16:30 Hayallerin Peşinde</p> <p>17:20 3'te 3</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:30 Altay Tankı Oyunbozan</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Yürek Çıkmazı</p> <p>03:50 Hayallerin Peşinde</p> <p>04:35 3'te 3</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Ege'nin Hamsisi

07:50 Ya İstiklal Ya Ölüm

08:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın

08:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

13:30 23 Nisan Gala Özel

16:30 Hayallerin Peşinde

17:20 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:30 Altay Tankı Oyunbozan

00:15 3'te 3

01:35 Yürek Çıkmazı

03:50 Hayallerin Peşinde

04:35 3'te 3

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Hercai</p> <p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:30 Kardeşlerim</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p> <p>03:20 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Kardeşlerim

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Ateş Kuşları

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