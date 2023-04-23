TV yayın akışı 23 Nisan Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar günü tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Nisan Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bekle Beni Sevgilim
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sahte Kabadayı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 23 Nisan Özel
14:30 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
00:15 Yasak Elma
02:30 Tetikçinin Oğlu
04:30 Gülcemal
06:15 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
08:15 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Kraliçe
16:00 Fırıncının Karısı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Bekle Beni Sevgilim
22:45 Bekle Beni Sevgilim
01:15 Bebek Geliyorum Demez
03:00 Bebek Geliyorum Demez
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Ömer
09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum
10:00 Bir Şansım Olsa
11:00 Tülin Şahim ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli Dizi / Sinema
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Çöp Adam
02:15 Bir Şansım Olsa
03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:30 Türk Müziği
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Arabesk
08:15 Ne Olacak Şimdi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Gülen Gözler
23:45 Şekerpare
01:45 Sahte Kabadayı
03:15 Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Sara'ya İki Katır
12:30 Survivor Panaroma
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
03:45 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:00 Ege'nin Hamsisi
07:50 Ya İstiklal Ya Ölüm
08:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın
08:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
09:15 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:30 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
13:30 23 Nisan Gala Özel
16:30 Hayallerin Peşinde
17:20 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 Altay Tankı Oyunbozan
00:15 3'te 3
01:35 Yürek Çıkmazı
03:50 Hayallerin Peşinde
04:35 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
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