Eleştirel Düşünme filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı kaç?
Eleştirel Düşünme filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Eleştirel Düşünme filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı kaç?
Eleştirel Düşünme (Critical Thinking), yönetmenliğini John Leguizamo, senaristliğini Dito Montiel'in üstlendiği, 2020 yapımlı bir biyografik drama filmidir.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, ABD Ulusal Satranç Şampiyonasını kazanan ilk şehir içi takımı olan 1998 Miami Jackson Lisesi satranç takımının gerçek hikayesine dayanıyor.
ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Leguizamo
Jorge Lendeborg Jr.
Angel Bismark Curiel
Will Hochman
Corwin Tuggles
Jeffry Batista
Ramses Jimenez
Rachel Bay Jones
Michael K. Williams
ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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