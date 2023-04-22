Eleştirel Düşünme filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı kaç?

Eleştirel Düşünme filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Eleştirel Düşünme filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2023 - 09:29
Eleştirel Düşünme filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı kaç?
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Eleştirel Düşünme (Critical Thinking), yönetmenliğini John Leguizamo, senaristliğini Dito Montiel'in üstlendiği, 2020 yapımlı bir biyografik drama filmidir.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, ABD Ulusal Satranç Şampiyonasını kazanan ilk şehir içi takımı olan 1998 Miami Jackson Lisesi satranç takımının gerçek hikayesine dayanıyor.

ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Leguizamo

Jorge Lendeborg Jr.

Angel Bismark Curiel

Will Hochman

Corwin Tuggles

Jeffry Batista

Ramses Jimenez

Rachel Bay Jones

Michael K. Williams

ELEŞTİREL DÜŞÜNME FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Eleştirel Düşünme filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.


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