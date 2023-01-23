TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2023 Pazartesi, 11:25
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taşıyıcı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taşıyıcı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Sipahi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Taşıyıcı</p> <p>21:45 Taşıyıcı</p> <p>23:45 Herkül Yeniden Doğuyor</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

21:45 Taşıyıcı

23:45 Herkül Yeniden Doğuyor

03:00 Gelinim Mutfakta

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:35 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:45 Taçsız Prenses</p> <p>02:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Taçsız Prenses

02:15 Yalnız Kalpler

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00  Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sipahi</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00  Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sipahi

00:15 Kızılcık Şerbeti

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

<h3><span style="font-size: 18.72px;"> </span></h3> <h3><span style="font-size: 18.72px;">ATV YAYIN AKIŞI</span></h3> <h3><span style="font-size: 18.72px;"> </span></h3> <p><span style="font-size: 18.72px;">06:45 Hercai</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">08:00 Kahvaltı Haberleri</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">13:00 ATV Gün Ortası</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">14:00 Mutfak Bahane</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">16:00 Esra Erol’da</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">19:00 ATV Ana Haber</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">20:00 Bir Küçük Gün Işığı</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">00:20 Ateş Kuşları</span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;"> </span></p> <p><span style="font-size: 18.72px;">03:35 Mutfak Bahane</span></p> <h3> </h3> <h3> </h3>

 

ATV YAYIN AKIŞI

 

06:45 Hercai

 

08:00 Kahvaltı Haberleri

 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

 

13:00 ATV Gün Ortası

 

14:00 Mutfak Bahane

 

16:00 Esra Erol’da

 

19:00 ATV Ana Haber

 

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

 

00:20 Ateş Kuşları

 

03:35 Mutfak Bahane

 

 

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:40 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası</p> <p>15:00 Adını Sen Koy</p> <p>16:15 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:40 Yürek Çıkmazı</p> <p>02:35 Adını Sen Koy</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

15:00 Adını Sen Koy

16:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:40 Yürek Çıkmazı

02:35 Adını Sen Koy

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Survivor Panorama</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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