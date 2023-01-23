TV yayın akışı 23 Ocak Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ocak Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taşıyıcı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sipahi

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Küçük Gün Işığı