TV yayın akışı 23 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2023 Pazar, 10:45
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 23 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kayıp Çocuklar Masalı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şark Bülbülü</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Vizontele</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Ejder Kılıcı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Sen Ellere</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Kayıp Çocuklar Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Şark Bülbülü

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Vizontele

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Ejder Kılıcı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Sen Ellere

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:15 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Dönence</p> <p>15:45 Ya Çok Seversen</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Kayıp Çocuklar Masalı</p> <p>21:45 Kayıp Çocuklar Masalı</p> <p>23:45 Veda Maktubu</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 5N1K</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:15 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Dönence

15:45 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kayıp Çocuklar Masalı

21:45 Kayıp Çocuklar Masalı

23:45 Veda Maktubu

03:00 Poyraz Karayel

04:15 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaşile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Gizli Bahçe</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Vizontele</p> <p>22:30 Vizontele</p> <p>00:45 Patlat Kazan</p> <p>02:15 Lezzet Rotası</p> <p>03:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk</p> <p>04:45 Türk Müziği</p> <p>05:45 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaşile Sağlık Gündemi

09:00 Gizli Bahçe

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Vizontele

22:30 Vizontele

00:45 Patlat Kazan

02:15 Lezzet Rotası

03:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

04:45 Türk Müziği

05:45 Sefirin Kızı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:40 Aslan Ailem</p> <p>07:20 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>11:05 Hayatımın Neşesi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Ejder Kılıcı</p> <p>22:25 Julie ve Julia</p> <p>00:50 Hayatımın Neşesi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:40 Aslan Ailem

07:20 Kendi Düşen Ağlamaz

11:05 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Ejder Kılıcı

22:25 Julie ve Julia

00:50 Hayatımın Neşesi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Asi Kabadayı</p> <p>14:30 Karakomik Filmler 2 Arada &amp; Kaçamak</p> <p>17:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Asi Kabadayı</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Asi Kabadayı

14:30 Karakomik Filmler 2 Arada & Kaçamak

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Asi Kabadayı

02:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti</p> <p>12:20 Üvey Anne</p> <p>16:20 Marslı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Sen Ellere</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

12:20 Üvey Anne

16:20 Marslı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Sen Ellere

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Yaz Şarkısı</p> <p>13:00 Yasak Elma</p> <p>16.00 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>02:00 Yasak Elma</p> <p>04:15 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Yasak Elma

16.00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

02:00 Yasak Elma

04:15 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir</p> <p>08:00 Cafer'in Çilesi</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan</p> <p>14:30 Köşeyi Dönen Adam</p> <p>16:30 Çarşı Pazar</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Şark Bülbülü</p> <p>21:45 Salako</p> <p>23:45 Şark Bülbülü</p> <p>01:55 Salako</p> <p>03:15 Maviye Sürgün</p> <p>05:00 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

08:00 Cafer'in Çilesi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan

14:30 Köşeyi Dönen Adam

16:30 Çarşı Pazar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

21:45 Salako

23:45 Şark Bülbülü

01:55 Salako

03:15 Maviye Sürgün

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

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