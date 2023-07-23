TV yayın akışı 23 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kayıp Çocuklar Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şark Bülbülü
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Vizontele
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Ejder Kılıcı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Sen Ellere
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Dönence
15:45 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kayıp Çocuklar Masalı
21:45 Kayıp Çocuklar Masalı
23:45 Veda Maktubu
03:00 Poyraz Karayel
04:15 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaşile Sağlık Gündemi
09:00 Gizli Bahçe
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Vizontele
22:30 Vizontele
00:45 Patlat Kazan
02:15 Lezzet Rotası
03:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
04:45 Türk Müziği
05:45 Sefirin Kızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:40 Aslan Ailem
07:20 Kendi Düşen Ağlamaz
11:05 Hayatımın Neşesi
19:00 Ana Haber
20:00 Ejder Kılıcı
22:25 Julie ve Julia
00:50 Hayatımın Neşesi
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Asi Kabadayı
14:30 Karakomik Filmler 2 Arada & Kaçamak
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Asi Kabadayı
02:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
12:20 Üvey Anne
16:20 Marslı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Sen Ellere
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Yasak Elma
16.00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
02:00 Yasak Elma
04:15 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
08:00 Cafer'in Çilesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan
14:30 Köşeyi Dönen Adam
16:30 Çarşı Pazar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
21:45 Salako
23:45 Şark Bülbülü
01:55 Salako
03:15 Maviye Sürgün
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
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