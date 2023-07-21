Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:28

Güzel ve Çirkin filminin yönetmen koltuğunda Bill Condon oturuyor. Filmin senaristliğini Evan Spiliotopoulos ve Stephen Chbosky üsteleniyor. 2017 yapımı filmin türü fantastik. Peki, Güzel ve Çirkin filminin konusu ne? Güzel ve Çirkin filminin oyuncuları kim?

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir...

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emma Watson

Dan Stevens

Luke Evans

Josh Gad

Emma Thompson

Stanley Tucci

Kevin Kline

Ewan McGregor

Ian McKellen

Audra McDonald

Gugu Mbatha-Raw

Nathan Mack

Chris Andrew Mellon

Carla Nella

Zoe Rainey

Lara Decaro

Haydn Gwynne

Stephanie Elstob

Cassie Clare

Charlotte Worwood

Lily Frazer

Jemma Alexander

Sandy Strallen

Harry Marcus

Ben Fox

Karl Farrer

Peter Challis

Nicole O’Neill

Vivien Parry

Nicola Keen

Tyrone Love

Alona Leoine

Leo Andrew

Paul De La Rosa

Jane Fowler

Lindy Pieri

Richard Banks

Hattie Morahan

Rita Davies

Yuto Ikeda

Alexis Loizon

Adam Basil

Kaho Shimada

Lucy St Louis

Sonoya Mizuno

Ray Fearon

Samira Mighty

GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güzel ve Çirkin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.