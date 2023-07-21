Güzel ve Çirkin filminin konusu ne? Güzel ve Çirkin filminin oyuncuları kim?
Güzel ve Çirkin (Beauty And The Beast) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güzel ve Çirkin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güzel ve Çirkin filminin konusu ne? Güzel ve Çirkin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güzel ve Çirkin filminin yönetmen koltuğunda Bill Condon oturuyor. Filmin senaristliğini Evan Spiliotopoulos ve Stephen Chbosky üsteleniyor. 2017 yapımı filmin türü fantastik. Peki, Güzel ve Çirkin filminin konusu ne? Güzel ve Çirkin filminin oyuncuları kim?
GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesine dönüş yolunda gece konaklayacak bir yer ararken yakınlardaki bir şatoyu görür. Ev sahibi ortada görünmese de her şey konuğun rahatı için ayarlanmıştır. Gitmek üzereyken, gözü bir güle ilişir ve kızının kendisinden bir gül istediği aklına gelir. Gülü kopan adam şatonun sahibi olan canavarla yüz yüze gelir ve hayatına karşılık kızını canavara teslim etmek zorunda kalır. Tüccarın en küçük kızı olan Belle anlaşmayı kabul ederek canavarın şatosuna yerleştiğinde hiç beklemediği bir aşkın kucağına atıldığından habersizdir...
GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emma Watson
Dan Stevens
Luke Evans
Josh Gad
Emma Thompson
Stanley Tucci
Kevin Kline
Ewan McGregor
Ian McKellen
Audra McDonald
Gugu Mbatha-Raw
Nathan Mack
Chris Andrew Mellon
Carla Nella
Zoe Rainey
Lara Decaro
Haydn Gwynne
Stephanie Elstob
Cassie Clare
Charlotte Worwood
Lily Frazer
Jemma Alexander
Sandy Strallen
Harry Marcus
Ben Fox
Karl Farrer
Peter Challis
Nicole O’Neill
Vivien Parry
Nicola Keen
Tyrone Love
Alona Leoine
Leo Andrew
Paul De La Rosa
Jane Fowler
Lindy Pieri
Richard Banks
Hattie Morahan
Rita Davies
Yuto Ikeda
Alexis Loizon
Adam Basil
Kaho Shimada
Lucy St Louis
Sonoya Mizuno
Ray Fearon
Samira Mighty
GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güzel ve Çirkin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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