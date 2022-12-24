TV yayın akışı 24 Aralık 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 08:00
<p>Hafta sonuna başladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...</p> <p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Berlin Kaplanı</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Hafta sonuna başladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Berlin Kaplanı

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00  Gönül Dağı 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:30 Köpek Balığı İstilası 3</p> <p>02:00 Neredeyse Evli</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Köpek Balığı İstilası 3

02:00 Neredeyse Evli

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<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:30 Kamera Arkası</p> <p>13:00 İyilik</p> <p>15:45 Hayatımın Şansı</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Darmaduman</p> <p>23:15 Hayatımın Şansı</p> <p>01:45 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

15:45 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

23:15 Hayatımın Şansı

01:45 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>14:00 Çöp Adam</p> <p>16:00 Yerli Dizi</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Berlin Kaplanı</p> <p>22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show </p> <p>03:00 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

14:00 Çöp Adam

16:00 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Berlin Kaplanı

22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show 

03:00 Çöp Adam

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Güzel Günler</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:45 Güzel Günler</p> <p>02:30 Sipahi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Güzel Günler

02:30 Sipahi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:30 Pişir de Görelim</p> <p>16:00 Tuzak</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

12:30 Pişir de Görelim

16:00 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:20 Adını Sen Koy</p> <p>07:25 Kalk Gidelim</p> <p>10:35 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:30 Meraklı Köfteci</p> <p>13:00 Gönül Dağı</p> <p>16:10 Yerli Dizi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi </p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Adını Sen Koy

07:25 Kalk Gidelim

10:35 Hayallerinin Peşinde

11:30 Meraklı Köfteci

13:00 Gönül Dağı

16:10 Yerli Dizi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Bal Kaymak</p> <p>11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:30 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Aldatmak</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bal Kaymak

11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:30 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

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