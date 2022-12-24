TV yayın akışı 24 Aralık 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık Cumartesi günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Darmaduman
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Berlin Kaplanı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Köpek Balığı İstilası 3
02:00 Neredeyse Evli
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
15:45 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 Hayatımın Şansı
01:45 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
14:00 Çöp Adam
16:00 Yerli Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show
03:00 Çöp Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Güzel Günler
02:30 Sipahi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:30 Pişir de Görelim
16:00 Tuzak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Adını Sen Koy
07:25 Kalk Gidelim
10:35 Hayallerinin Peşinde
11:30 Meraklı Köfteci
13:00 Gönül Dağı
16:10 Yerli Dizi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bal Kaymak
11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
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