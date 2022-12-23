Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde... 'Aile' dizisine 'Yargı'dan transfer

23 Aralık 2022 Cuma, 09:46

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer alacağı 'Aile' dizisinin hazırlıkları sürüyor. Son olarak; daha önce 'Yargı’da rol alan oyuncu Esma Yeşim Gül, 'Aile’nin kadrosuna katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gül, dizide Devin’in en yakın arkadaşı Ezgi karakterine hayat verecek.

Dizinin yılbaşı itibariyle sete çıkması planlanıyor.

Esma Yeşim Gül

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, geçen günlerde yaptığı açıklamada, Sopranos uyarlaması "Aile" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol arkadaşı olacaklarını duyurmuştu.

Ancak dizideki psikolog Devin rolünü Serenay Sarıkaya’nın canlandıracağı öğrenilmişti.

Altuntaş'ın haberine göre, Özpirinçci son anda kadro dışı kalmıştı. Yapımcı Kerem Çatay daha önce “Yakamoz S-245” dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’yi bir kez daha bir araya getirmekten vazgeçmişti.