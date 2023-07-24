TV yayın akışı 24 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2023 Pazartesi, 10:27
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sahte Kabadayı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patlat Kazan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Operasyon Bizim İşimiz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Temmuz Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Sahte Kabadayı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Patlat Kazan

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Operasyon Bizim İşimiz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Üvey Anne

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 En Güzel Bölüm</p> <p>16:15 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Patlat Kazan</p> <p>23:30 Sürpriz Damatlar</p> <p>01:30 Sürpriz Damatlar</p> <p>03:30 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:15 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Patlat Kazan

23:30 Sürpriz Damatlar

01:30 Sürpriz Damatlar

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>01:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>03:30 Yasak Elma</p> <p>05:45 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Ruhun Duymaz

01:00 Eşim Benzerim Yok

03:30 Yasak Elma

05:45 Her Yerde Sen

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>12:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Sahte Kabadayı</p> <p>21:45 Köyden İndim Şehire</p> <p>23:30 Sahte Kabadayı</p> <p>01:00 Maviye Sürgün</p> <p>03:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Köyden İndim Şehire

23:30 Sahte Kabadayı

01:00 Maviye Sürgün

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Üvey Anne</p> <p>00:20 Vermem Seni Ellere</p> <p>03:20 Üvey Anne</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Üvey Anne

00:20 Vermem Seni Ellere

03:20 Üvey Anne

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Dönence</p> <p>15:45 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Ya Çok Seversen</p> <p>02:30 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Dönence

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Ya Çok Seversen

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Canım Annem</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Canım Annem

04:00 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:20 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Operasyon Bizim İşimiz</p> <p>21:25 Koyu Beyaz</p> <p>22:30 Benim Güzel Ailem</p> <p>01:35 Diriliş Ertuğrul</p> <p>03:40 Şehirden Uzakta</p> <p>04:40 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Operasyon Bizim İşimiz

21:25 Koyu Beyaz

22:30 Benim Güzel Ailem

01:35 Diriliş Ertuğrul

03:40 Şehirden Uzakta

04:40 Seksenler

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