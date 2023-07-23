Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim?

Dünyalar Çarpışıyor (Collision Earth) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:17
Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim?
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Dünyalar Çarpışıyor filminin yönetmen koltuğunda Paul Ziller oturuyor. Senaristliğini Ryan Landels üstleniyor. Peki, Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim? 

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?

Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır.

Yörüngesinden sapan bir uzay aracının rotası Dünya olarak değişir ve yeryüzüne çarpmasına sadece sayılı saatler kalmıştır. Popülaritesini yitirmiş bir bilim adamı ise, dünyayı bu felaketten önleyebilecek tek kişidir.

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Lewis

Andrew Airlie

Kirk Acevedo

Juan Riedinger

Diane Farr

Jessica Parker Kennedy

Catherine Lough Haggquist

Chad Krowchuk

Adam Greydon Reid

Douglas Chapman

DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dünyalar Çarpışıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.


Dünyalar Çarpışıyor Collision Earth konusu nedir?

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