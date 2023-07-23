Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim?
Dünyalar Çarpışıyor (Collision Earth) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dünyalar Çarpışıyor filminin yönetmen koltuğunda Paul Ziller oturuyor. Senaristliğini Ryan Landels üstleniyor. Peki, Dünyalar Çarpışıyor filminin konusu ne? Dünyalar Çarpışıyor filminin oyuncuları kim?
DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Merkür'ü araştıran gemi, yörüngesinden çıkıp dünyaya doğru çarpmak üzere yönlenince gözden düşmüş bir bilim adamı gezegeni kurtarmaya çalışacaktır.
Yörüngesinden sapan bir uzay aracının rotası Dünya olarak değişir ve yeryüzüne çarpmasına sadece sayılı saatler kalmıştır. Popülaritesini yitirmiş bir bilim adamı ise, dünyayı bu felaketten önleyebilecek tek kişidir.
DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
David Lewis
Andrew Airlie
Kirk Acevedo
Juan Riedinger
Diane Farr
Jessica Parker Kennedy
Catherine Lough Haggquist
Chad Krowchuk
Adam Greydon Reid
Douglas Chapman
DÜNYALAR ÇARPIŞIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dünyalar Çarpışıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!