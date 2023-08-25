TV yayın akışı 25 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Hayalet Tetikçi
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kısmet
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gerzek Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kara Bela
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Hayatımın Neşesi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kod 355
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayalet Tetikçi
21:45 Kung Fu Savaşları
23:45 Hayalet Tetikçi
02:00 Kuzey Güney
04:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Kara Bela
22:15 Kızgın Ateş
00:45 Kara Bela
03:00 Kızgın Ateş
05:20 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Yok Artık 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kod 355
22:25 Creed 2
00:50 Kıyamet
02:45 Kalp Yarası
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.30 Mucize Doktor
16:15 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
24:45 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi
01:30 Ruhun Duymaz
04:00 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Adını Sen Koy
09:10 Kalk Gidelim
12:00 Son Toplayıcılar
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hayatımın Neşesi
23:45 Benim Güzel Ailem
02:45 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban
21:45 Şaşkın Hırsızlar
00:15 Gerzek Şaban
01:45 Şaşkın Hırsızlar
03:45 Yavru ile Katip
05:30 Yeni Gelin
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