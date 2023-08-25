TV yayın akışı 25 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2023 Cuma, 12:44
<p>Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte,<strong> 25 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hayalet Tetikçi</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gerzek Şaban</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kara Bela</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kod 355</p>

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hayalet Tetikçi

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kısmet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gerzek Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kara Bela

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Hayatımın Neşesi

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kod 355

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Baht Oyunu</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Hayalet Tetikçi</p> <p>21:45 Kung Fu Savaşları</p> <p>23:45 Hayalet Tetikçi</p> <p>02:00 Kuzey Güney</p> <p>04:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Baht Oyunu

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayalet Tetikçi

21:45 Kung Fu Savaşları

23:45 Hayalet Tetikçi

02:00 Kuzey Güney

04:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:30 Çöp Adam</p> <p>12:30 Yalı Çapkını</p> <p>15:30 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Kara Bela</p> <p>22:15 Kızgın Ateş</p> <p>00:45 Kara Bela</p> <p>03:00 Kızgın Ateş</p> <p>05:20 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Kara Bela

22:15 Kızgın Ateş

00:45 Kara Bela

03:00 Kızgın Ateş

05:20 Sefirin Kızı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Yok Artık 2</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kod 355</p> <p>22:25 Creed 2</p> <p>00:50 Kıyamet</p> <p>02:45 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Yok Artık 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kod 355

22:25 Creed 2

00:50 Kıyamet

02:45 Kalp Yarası

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>04:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>13.30 Mucize Doktor</p> <p>16:15 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>24:45 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi</p> <p>01:30 Ruhun Duymaz</p> <p>04:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 En Güzel Dönüşüm

13.30 Mucize Doktor

16:15 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

24:45 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi

01:30 Ruhun Duymaz

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>09:10 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Son Toplayıcılar</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:15 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Hayatımın Neşesi</p> <p>23:45 Benim Güzel Ailem</p> <p>02:45 Seksenler </p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Adını Sen Koy

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Son Toplayıcılar

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

23:45 Benim Güzel Ailem

02:45 Seksenler 

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gerzek Şaban</p> <p>21:45 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>00:15 Gerzek Şaban</p> <p>01:45 Şaşkın Hırsızlar</p> <p>03:45 Yavru ile Katip</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gerzek Şaban

21:45 Şaşkın Hırsızlar

00:15 Gerzek Şaban

01:45 Şaşkın Hırsızlar

03:45 Yavru ile Katip

05:30 Yeni Gelin

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