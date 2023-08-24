Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:40

Hande Erçel ve Burak Deniz'i buluşturan Bambaşka Biri dizisi yakında yayımlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Senaristliğini ise Ethem Özışık üstleniyor. Bambaşka Biri dizisinin konusu, oyuncuları, ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak edilen konuar arasında. Peki, Hande Erçel'li Bambaşka Biri dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bambaşka Biri dizisini nerede, ne zaman yayımlanacak?

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Erçel

Burak Deniz

Cem Davran

Menderes Samancılar

Ferit Aktuğ

Begüm Akkaya

Uğur Uzunel

Polen Emre

Gülçin Hatıhan

Aslı Orcan

Berrin Arısoy

Muttalip Müjdeci

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bambaşka Biri dizisi 11 Eylül'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Bambaşka Biri dizisi Fox ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Bambaşka Biri dizisinin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı.