Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı bir araya getiren Kel Şarkıcı oyununun konusu nedir?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:41

Sanat dünyasının usta isimlerinden Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 1992-2004 yılları arasında evli olan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay boşandıktan sonra ilk defa aynı sahneyi paylaşacak. İki usta isim, 1999'da birlikte kurdukları tiyatro sahnesi Oyun Atölyesi'nde sahnelenecek olan oyunda bir araya gelecek. Kel Şarkıcı oyununun konusu, tiyatroseverler tarafından şimdiden merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HALUK BİLGİNER VE ZUHAL OLCAY'I BİR ARAYA GETİREN KEL ŞARKICI OYUNUNUN KONUSU NEDİR?

Kel Şarkıcı (The Bald Soprano), Eugène Ionesco tarafından yazılan bir tiyatro oyunudur. 2. Dünya Savaşını izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneği olan oyunda, Smith'ler Londralı geleneksel bir çifftir. Ve başka bir çift olan Martin'leri ziyarete davet ederler. Onlara daha sonra Smith'lerin hizmetçisi Mary ve aynı zamanda Mary'nin sevgilisi olan yerel itfaiye şefi katılır. İki aile anlamsız şakalaşır, birbirlerine anlamsız hikayeler ve şiirler anlatırlar. İtfaiye şefi ziyaretten ayrılırken "kel sopranodan" bahseder ve bu diğerleri üzerinde çok rahatsız edici bir etki bırakır. İtfaiye şefinin çıkışından sonra oyun, normal konuşmaya hiç benzemeyen bir dizi farklı olayla devam eder.