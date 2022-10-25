TV yayın akışı 25 Ekim 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 09:49
<p>Haftaya devam ettiğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ekim Salı günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Osman Pazarlama/Yerli Sinema</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını/Tekrar</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Ayla/Yerli Sinema</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Baba</p>

Haftaya devam ettiğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ekim Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Osman Pazarlama/Yerli Sinema

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını/Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Ayla/Yerli Sinema

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Baba

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 O Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Yargı</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

02:45 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30  Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Osman Pazarlama/Yerli Sinema</p> <p>22:30 Bir Peri Masalı</p> <p>01:00 Recep İvedik/Yerli Sinema</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30  Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Osman Pazarlama/Yerli Sinema

22:30 Bir Peri Masalı

01:00 Recep İvedik/Yerli Sinema

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00  Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Ana Haber

19:00  Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 Hayat Bugün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Hayat Bugün

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:05 Benim Adım Melek </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:40 Gönül Dağı </p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Ayla/Yerli Sinema</p> <p>22:40 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>01:50 Gönül Dağı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Benim Adım Melek 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Gönül Dağı 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ayla/Yerli Sinema

22:40 Alparslan: Büyük Selçuklu 

01:50 Gönül Dağı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutaf Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutaf Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Aldatmak

03:50 Mutfak Bahane

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