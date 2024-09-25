TV yayın akışı 25 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karadut
02:40 Kör Nokta
05:40 Benim İçin Üzülme
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)
21:30 Yalı Çapkını
00:00 Güzel Köylü
02:00 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Neşet
14:30 Seksenler
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
22:00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00:10 Yerli Dizi
02.50 Seksenler
03:40 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
23:30 Hudutsuz sevda
02:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
04:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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