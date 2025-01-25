TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 10:31
TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Baskın 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Demir Maske 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.45

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00 

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.20 Beni Böyle Sev

07.15 Yedi Numara

08.00 Yeditepe İstanbul

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.35 Hayallerinin Peşinde

11.25 Yaşam Başka Yerde

12.30 Aybüke: Ben Öğretmen Oldum

14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Zembilli

13.00 Can Borcu

16.00 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Can Borcu

00:20 Zembilli

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arda'nın Mutfağı 

14:00 Yerli Dizi 

16:00 Yerli Dizi 

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 

20:00 Uzak Şehir

02:00 Siyah Beyaz Aşk 

04:00 Müzik Arası 

04:45 Kuzey Güney 

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Sen Ağlama İstanbul

11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

12.45 Sahipsizler

14.45 Yalı Çapkını

16.00 Sen Ağlama İstanbul

19.00 Star Haber

20.00 Baskın

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:30 Hudutsuz Sevda

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:30 Katil Avcısı

TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07.45 Süper 1 Takım

08.00 Türkiye'nin Doktorları

09.00 Oynat Bakalım

10.00 Gazete Magazin

15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.30 Gel Konuşalım

05.30 Dizi

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