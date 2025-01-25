TV yayın akışı 25 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
25 Ocak Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ocak Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Şakir Paşa Ailesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Baskın 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Demir Maske 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20.45
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.20 Beni Böyle Sev
07.15 Yedi Numara
08.00 Yeditepe İstanbul
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.35 Hayallerinin Peşinde
11.25 Yaşam Başka Yerde
12.30 Aybüke: Ben Öğretmen Oldum
14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Zembilli
13.00 Can Borcu
16.00 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Can Borcu
00:20 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Sen Ağlama İstanbul
11.00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
12.45 Sahipsizler
14.45 Yalı Çapkını
16.00 Sen Ağlama İstanbul
19.00 Star Haber
20.00 Baskın
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:30 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Demir Maske
22:30 Katil Avcısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.45 Süper 1 Takım
08.00 Türkiye'nin Doktorları
09.00 Oynat Bakalım
10.00 Gazete Magazin
15.30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20.00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00.15 Survivor Ekstra / Canlı
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
05.30 Dizi
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