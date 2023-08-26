TV yayın akışı 26 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2023 Cumartesi, 07:00
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>26 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gurbetçi Şaban</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Berlin Kaplanı </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 2</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Gurbetçi Şaban

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Berlin Kaplanı 

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri 2

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir</p> <p>14:45 İşte Hayat</p> <p>16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür</p> <p>00:15 Jurassic Galaksi</p> <p>01:45 Jurassic Galaksi</p> <p>03:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin</p> <p>04:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

14:45 İşte Hayat

16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Jurassic Galaksi

01:45 Jurassic Galaksi

03:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin

04:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

05:30 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>09:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları </p> <p>13:45 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>16:15 Affedilmeyen</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları 

13:45 İşte Gelin İşte Kaynana

16:15 Affedilmeyen

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:20 Akıncı</p> <p>13:00 Creed Efsane'nin Doğuşu</p> <p>15:25 Şansımı Seveyim</p> <p>17:15 Sümela'nın Şifresi Temel</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri 2</p> <p>21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı</p> <p>23:45 Skyfall</p> <p>01:50 Islah Adası</p> <p>04:00 Kalp Yarası</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Creed Efsane'nin Doğuşu

15:25 Şansımı Seveyim

17:15 Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 2

21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı

23:45 Skyfall

01:50 Islah Adası

04:00 Kalp Yarası

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Memet Özer ile Mutfakta</p> <p>11:00 Ruhun Duymaz</p> <p>13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş</p> <p>15:30 En Güzel Dönüşüm</p> <p>16.15 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Gurbetçi Şaban</p> <p>22:00 Yaz Şarkısı</p> <p>01:30 Gurbetçi Şaban</p> <p>03:00 Yasak Elma</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Yaz Şarkısı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer ile Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş

15:30 En Güzel Dönüşüm

16.15 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban

22:00 Yaz Şarkısı

01:30 Gurbetçi Şaban

03:00 Yasak Elma

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Yaz Şarkısı

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi</p> <p>14:00 Veda Mektubu</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>02:30 Kuzey Güney</p> <p>04:45 Müzik Arası</p> <p>05:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi

14:00 Veda Mektubu

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

02:30 Kuzey Güney

04:45 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>11:00 Çöp Adam</p> <p>13:20 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Berlin Kaplanı </p> <p>22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:30 Berlin Kaplanı</p> <p>02:30 Kiralık Aşk</p> <p>04:30 Türk Müziği</p> <p>05:40 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:20 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Berlin Kaplanı 

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:30 Berlin Kaplanı

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:40 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:15 Aslan Ailem</p> <p>07:55 Tozkoparan İskender:1071</p> <p>10:15 Hayallerinin Peşinde</p> <p>11:45 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti</p> <p>22:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>00:30 Hayatımın Neşesi</p> <p>02:55 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>05:20 Hayallerinin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Aslan Ailem

07:55 Tozkoparan İskender:1071

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:45 Kendi Düşen Ağlamaz

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti

22:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:30 Hayatımın Neşesi

02:55 Kendi Düşen Ağlamaz

05:20 Hayallerinin Peşinde

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