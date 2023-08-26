TV yayın akışı 26 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gurbetçi Şaban
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Berlin Kaplanı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 İşte Hayat
16:30 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
00:15 Jurassic Galaksi
01:45 Jurassic Galaksi
03:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin
04:15 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
05:30 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 İşte Gelin İşte Kaynana
16:15 Affedilmeyen
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Creed Efsane'nin Doğuşu
15:25 Şansımı Seveyim
17:15 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri 2
21:50 Herkül Özgürlük Savaşçısı
23:45 Skyfall
01:50 Islah Adası
04:00 Kalp Yarası
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer ile Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
13:45 Su Koruyucuları: Okula Dönüş
15:30 En Güzel Dönüşüm
16.15 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban
22:00 Yaz Şarkısı
01:30 Gurbetçi Şaban
03:00 Yasak Elma
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener ile Yeni Gibi
14:00 Veda Mektubu
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
02:30 Kuzey Güney
04:45 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:20 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Berlin Kaplanı
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Türk Müziği
05:40 Hayat Bazen Tatlıdır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Aslan Ailem
07:55 Tozkoparan İskender:1071
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:45 Kendi Düşen Ağlamaz
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti
22:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:30 Hayatımın Neşesi
02:55 Kendi Düşen Ağlamaz
05:20 Hayallerinin Peşinde
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