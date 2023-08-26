TV yayın akışı 26 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gurbetçi Şaban

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Berlin Kaplanı

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıymeti

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Buz Devri 2