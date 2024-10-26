TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2024 Cumartesi, 09:33
TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan     20:00

NOW  YAYIN AKIŞI:  Yabani 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Pele Bir Efsanenin Doğuşu   20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI:  Gönül Dağı 20:00 

ATV YAYIN AKIŞI: Jackie Chan  20:00 

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Siyah Kalp

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Sandık Kokusu

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:20 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Karadut

14:00 Babam (Yerli Sinema)

16:45 Godzilla& King Kong (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Jackie Chan (Yabancı Sinema)

22:50 The King's Man: Başlangıç (Yabancı Sinema)

01:30 Bir Gece Masalı

04:00 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:30 Güllerin Savaşı

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

11:45 Kızıl Goncalar

15:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

00:15 Kirli Sepeti

02:45 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

12:30 Benim Tatlı Yalanım

15:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)

00:30 Güzel Köylü

02:30 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Eski Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Beni Böyle Sev

08:30 Yedi Numara

09:25 Yeditepe İstanbul

10:25 Hayallerinin Peşinde

11:45 Kara Ağaç Destanı

14:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:35 Yedi Numara

05:20 Yeditepe İstanbul

06:10 Hayallerinin Peşinde

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