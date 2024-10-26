TV yayın akışı 26 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim günü tv yayın akışı...
26 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ekim Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Yalan 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yabani 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Pele Bir Efsanenin Doğuşu 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Jackie Chan 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Siyah Kalp
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kalpazan
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Karadut
14:00 Babam (Yerli Sinema)
16:45 Godzilla& King Kong (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jackie Chan (Yabancı Sinema)
22:50 The King's Man: Başlangıç (Yabancı Sinema)
01:30 Bir Gece Masalı
04:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Güllerin Savaşı
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Kızıl Goncalar
15:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Gizli Bahçe
05:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
22:15 Pele Bir Efsanenin Doğuşu (Yabancı Sinema)
00:30 Güzel Köylü
02:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Eski Zamanlar Batı (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Beni Böyle Sev
08:30 Yedi Numara
09:25 Yeditepe İstanbul
10:25 Hayallerinin Peşinde
11:45 Kara Ağaç Destanı
14:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:35 Yedi Numara
05:20 Yeditepe İstanbul
06:10 Hayallerinin Peşinde
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