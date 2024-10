Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 18:18

Her Şeye Rağmen filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Maciej Pieprzyca üstleniyor. Peki, Her Şeye Rağmen filminin konusu ne? Her Şeye Rağmen filminin oyuncuları kim?

HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Dramatik yönü ağır basan film Polonya’nın en çalkantılı tarihi ve siyasi süreçlerinin yaşandığı 1980’ler ve 90’lı yıllarda, doğuştan beyin felci ile yaşayan bir çocuğun, büyümesi ve yaşamını beyazperdeye taşıyor. Filmin yönetmenliği ve senaristliği Maciej Pieprzyca’ya ait. Fesitvalleri gezen bol ödüllü filmin oyuncu kadrosunda ise Dawid Ogrodnik, Dorota Kolak ve Arkadiusz Jakubik gibi isimler yer alıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dawid Ogrodnik - Mateusz

Arkadiusz Jakubik - Mateusz'un Babası

Dorota Kolak - Mateusz'un Annesi

Helena Sujecka - Matylda

Mikolaj Roznerski - Tomek

Janusz Chabior - 'Lysys'

Gabriela Muskala - Doktor

Lech Dyblik - Healer

Izabela Dabrowska - Komşu

Dariusz Chojnacki - Matylda'nın Erkek Arkadaşı

HER ŞEYE RAĞMEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Her Şeye Rağmen filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.