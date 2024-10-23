Yayınlanma: 23.10.2024 - 21:53

Güncelleme: 23.10.2024 - 21:53

Rúnar Rúnarsson'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Gün Doğarken filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Gün Doğarken filminin konusu ne? Gün Doğarken filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GÜN DOĞARKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Gün Doğarken, bir gencin duygusal yolculuğunu konu ediyor. Duygularını tam ifade edemeyen Una, sakladığı sırla boğuşmaktadır. Çevresindeki zorlu olaylar karşısında cesurca manevralar yaparak yoluna devam etmeye çalışır. Bu onun ilk acı deneyimidir ve kahkahanın ağlamaya dönüştüğünde üzüntü ve güzelliğin bir arada var olduğunu yavaş yavaş fark eder. Ve kötü olmadan iyinin var olamayacağını.

GÜN DOĞARKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elín Hall

Katla Njálsdóttir

Ágúst Örn B. Wigum

Baldur Einarsson

Mikael Kaaber

Gunnar Hrafn Kristjánsson

GÜN DOĞARKEN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Gün Doğarken Filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.