Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:20

Güncelleme: 24.10.2024 - 21:20

Yunus Ozan Korkut'un yönetmenliğini üstlenip senaryosunu Mustafa Yürüktümen ile birlike kaleme aldığı Magarsus dizisinin başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Berkay Ateş gibi isimler yer alıyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı ise merak diliyor. Peki, Magarsus dizisinin 2. sezonu ne zaman yayımlanacak? Magarsus dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MAGARSUS DİZİSNİN 2. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Magarsus dizisinin 2. sezon çekimleri Ekim ayının başında başladı.

Magarsus dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz belli olmasa da yeni sezonun 2025 yılında izleyicisi ile buluşması planlanıyor.

MAGARSUS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Magarsus'un çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor.

MAGARSUS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Magarsus, Çukurova’nın bir sahil kasabası Sarıbahçe’de narenciye tekelini elinde tutan bir ailenin hikayesini konu ediniyor.

MAGARSUS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin ikinci sezon oyuncu kadrosunda Bora Akkaş, Bihter Dinçel, Cemre Ebüzziya, Hazal Türesan, Vildan Atasever, Deniz Celiloğlu, Sezin Akbaşoğulları ve Aykut Temel gibi isimler dahil olacak.