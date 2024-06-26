TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2024 Çarşamba, 09:31
TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran Çarşamba TV rehberi...

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.25 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06.50 - Kara Tahta

09.30 - Kasaba Doktoru

12.50 - Lingo Türkiye

14.20 - Gönül Dağı

18.00 - Ana Haber

18.55 - İddiaların Aksine

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

21.00 - Kupa Saati

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

00.15 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02.45 - Gönül Dağı

04.55 - Lingo Türkiye

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 - Kahvaltı Haberleri

10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 - atv Gün Ortası

14: 00 - Mutfak Bahane

16: 00 - Esra Erol'da

19: 00 - atv Ana Haber

20: 00 - Vanguard

22: 20 - Uzay Yolcuları

00: 30 - Senin Hikayen

03: 00 - Destan

05: 30 - Kalp Yarası

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 - Yerli Dizi - Tekrar

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Süt Kardeşler

21:45 - Kuzey Denizi

23:45 - Kuzey Denizi

01:45 - Yüksek Sosyete

04:00 - Baba Ocağı

05:30 - Erkenci Kuş

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yalan

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Turnike

22:15 - Yalan

00:45 - Turnike

02:45 - Güneşin Kızları

04:45 - Tatlı İntikam

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Baba

09:15 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:30 - Show Ana Haber

20:00 - Avanak Abdi

21:45 - Gülen Gözler

23:45 - Amerikalı Kız

01:45 - Kızılcık Şerbeti

03:30 - Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 - Çalar Saat

10.00 - Şevkat Yerimdar

13.00 - Kirli Sepeti

14.45 - Dokunmayın Şabanıma

16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

00.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

02.45 - Mucize Doktor

05.00 - Son Yaz

06.00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 - Gazete Magazin Yaz

12:00 - MasterChef Türkiye

15:45 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - Gazete Magazin Yaz

02:30 - Çarkıfelek

04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 - Dizi

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