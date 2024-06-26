TV yayın akışı 26 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran Çarşamba TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 26 Haziran Çarşamba TV rehberi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.25 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06.50 - Kara Tahta
09.30 - Kasaba Doktoru
12.50 - Lingo Türkiye
14.20 - Gönül Dağı
18.00 - Ana Haber
18.55 - İddiaların Aksine
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21.00 - Kupa Saati
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
00.15 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02.45 - Gönül Dağı
04.55 - Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 - Kahvaltı Haberleri
10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 - atv Gün Ortası
14: 00 - Mutfak Bahane
16: 00 - Esra Erol'da
19: 00 - atv Ana Haber
20: 00 - Vanguard
22: 20 - Uzay Yolcuları
00: 30 - Senin Hikayen
03: 00 - Destan
05: 30 - Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 - Yerli Dizi - Tekrar
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Süt Kardeşler
21:45 - Kuzey Denizi
23:45 - Kuzey Denizi
01:45 - Yüksek Sosyete
04:00 - Baba Ocağı
05:30 - Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yalan
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Turnike
22:15 - Yalan
00:45 - Turnike
02:45 - Güneşin Kızları
04:45 - Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Baba
09:15 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:30 - Show Ana Haber
20:00 - Avanak Abdi
21:45 - Gülen Gözler
23:45 - Amerikalı Kız
01:45 - Kızılcık Şerbeti
03:30 - Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat
10.00 - Şevkat Yerimdar
13.00 - Kirli Sepeti
14.45 - Dokunmayın Şabanıma
16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
00.30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
02.45 - Mucize Doktor
05.00 - Son Yaz
06.00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 - Gazete Magazin Yaz
12:00 - MasterChef Türkiye
15:45 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin Yaz
02:30 - Çarkıfelek
04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 - Dizi
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