TV yayın akışı 26 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 EGO
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Asi
10:30 Kraliçe
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Camdaki Kız
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Kraliçe
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 EGO
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 EGO
00:15 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Çöp Adam
09:45 Meltem Demir ile Hanımeli
10:40 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Yüz Yıllık Mucize
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:30 Karaoğlan Geliyor
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Aile
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Batılı Adam
12:30 Survivor Panaroma
15:15 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Vuslat
08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 1 Çorba
11:45 Enine Boyuna
13:00 Gönül Dağı
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:05 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
06:35 Hz. Ömer
07:30 atv'De Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
11:25 Dizi TV
12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:55 Kardeşlerim
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
23:20 Başım Belada
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
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