TV yayın akışı 26 Mart Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2023 Pazar, 09:00
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart pazar günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 EGO</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI         20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mart pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI         20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI          20:00 EGO

SHOW TV YAYIN AKIŞI         20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI         20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Asi</p> <p>10:30 Kraliçe</p> <p>13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:45 Veda Mektubu</p> <p>16:00 Camdaki Kız</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Kraliçe</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Asi

10:30 Kraliçe

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Veda Mektubu

16:00 Camdaki Kız

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 Kraliçe

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 EGO</p> <p>16:00 Adım Farah</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 EGO</p> <p>00:15 Adım Farah</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 EGO

16:00 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 EGO

00:15 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Çöp Adam</p> <p>09:45 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:40 Ayrıcalıklı Rotalar</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2</p> <p>23:30 Yüz Yıllık Mucize</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Çöp Adam

09:45 Meltem Demir ile Hanımeli

10:40 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

<p>SHOW TV YAYIN AKIŞI</p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:30 Karaoğlan Geliyor</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Aile</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:30 Karaoğlan Geliyor

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Aile

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00 Batılı Adam</p> <p>12:30 Survivor Panaroma</p> <p>15:15 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Batılı Adam

12:30 Survivor Panaroma

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Ramazan

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:20 Vuslat</p> <p>08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:40 1 Çorba</p> <p>11:45 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Gönül Dağı</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:05 Gönül Dağı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Vuslat

08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 1 Çorba

11:45 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:05 Gönül Dağı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Hz. Ömer</p> <p>07:30 atv'De Hafta Sonu</p> <p>10:00 İkiz Patiler</p> <p>11:25 Dizi TV</p> <p>12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>15:55 Kardeşlerim</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>23:20 Başım Belada</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:35 Hz. Ömer

07:30 atv'De Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

11:25 Dizi TV

12:15 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:55 Kardeşlerim

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:20 Başım Belada

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

TV rehberi yayın akışı dizi Film

En Çok Okunan Haberler