Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 13:32

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 13:32

Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde Müjde karakteriyle ekranlara gelen Laçin Ceylan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisinin Müjde'si Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Özel Türk Kolejinden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesinden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır. Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu.

Laçin Ceylan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde Müjde karakterine hayat veriyor.

LAÇİN CEYLAN TİYATRO OYUNLARI

Laçin Ceylan Yönettiği Tiyatro Oyunları;

xxxx: Macbett - Ankara Devlet Konservatuvarı

1993: Gişe (oyun) - Ankara Devlet Konservatuvarı

1994: Kel Şarkıcı - Ankara Devlet Konservatuvarı

2001: Klakson Borazan Bırtlar - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003: Hortlaklar - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2008: Delil Yetersizliği - İzmir Devlet Tiyatrosu

2009: Gizler Çarşısı - Ankara Devlet Tiyatrosu

2010: Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2012: Yeni Kiracı - Bi Tiyatro

Laçin Ceylan Oynadığı Tiyatro Oyunları;

1984: Kuşlar İzmir Üstüne Uçar - İzmir Devlet Tiyatrosu

1989: Pollyanna - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1989: Yunus Emre (oyun) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1990: Ah Şu Gençler - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1991: Hayvan Çiftliği - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992: Ferhat İle Şirin - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994: Balon - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994: Hizmetçiler - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994: İyi (Good) - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996: Türkmen Düğünü - Ankara Devlet Tiyatrosu

1998: Balerin (oyun) - Ankara Devlet Tiyatrosu

1999: Arka Bahçe - Ankara Devlet Tiyatrosu

2000: 3. Selim - Ankara Devlet Tiyatrosu

2006: Etna Bedendeki Kuyu - Bi Tiyatro

2012: Küçük Prens - Bi Tiyatro

LAÇİN CEYLAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1992: Kurşun Adres Sormaz

1998: Kaçıklık Diploması

2001: Karanlıkta Koşanlar

2004: Gece Yürüyüşü

2005: Gümüş

2006: Hatırla Sevgili

2010: Gönülçelen

2011: Saklı Hayatlar

2012: Gözetleme Kulesi

2013: Benim Hala Umudum Var

2013: Galip Derviş

2015: Çilek Kokusu

2015: Delibal

2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018: İnsanlık Suçu

2019: Aşk Ağlatır

2022: Âşıklar Bayramı

2022: Camdaki Kız

2023: Yüz Yıllık Mucize

LAÇİN CEYLAN ÖDÜLLERİ

xxxx: VIII. Lions Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

2007: 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

2012: 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2016: Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri - Yılın Kadın Oyuncusu

2022: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu