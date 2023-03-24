Yüz Yıllık Mucize dizisinin Müjde'si Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan hangi film ve dizilerde oynadı?
Laçin Ceylan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri araştırılıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisinin Müjde'si Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan hangi film ve dizilerde oynadı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde Müjde karakteriyle ekranlara gelen Laçin Ceylan'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisinin Müjde'si Laçin Ceylan kimdir? Laçin Ceylan hangi film ve dizilerde oynadı? İşte ayrıntılar...
LAÇİN CEYLAN KİMDİR?
Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Özel Türk Kolejinden sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesinden mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır. Nihat İleri ile birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu.
Laçin Ceylan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde Müjde karakterine hayat veriyor.
LAÇİN CEYLAN TİYATRO OYUNLARI
Laçin Ceylan Yönettiği Tiyatro Oyunları;
xxxx: Macbett - Ankara Devlet Konservatuvarı
1993: Gişe (oyun) - Ankara Devlet Konservatuvarı
1994: Kel Şarkıcı - Ankara Devlet Konservatuvarı
2001: Klakson Borazan Bırtlar - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003: Hortlaklar - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2008: Delil Yetersizliği - İzmir Devlet Tiyatrosu
2009: Gizler Çarşısı - Ankara Devlet Tiyatrosu
2010: Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2012: Yeni Kiracı - Bi Tiyatro
Laçin Ceylan Oynadığı Tiyatro Oyunları;
1984: Kuşlar İzmir Üstüne Uçar - İzmir Devlet Tiyatrosu
1989: Pollyanna - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1989: Yunus Emre (oyun) - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1990: Ah Şu Gençler - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1991: Hayvan Çiftliği - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992: Ferhat İle Şirin - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994: Balon - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994: Hizmetçiler - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994: İyi (Good) - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996: Türkmen Düğünü - Ankara Devlet Tiyatrosu
1998: Balerin (oyun) - Ankara Devlet Tiyatrosu
1999: Arka Bahçe - Ankara Devlet Tiyatrosu
2000: 3. Selim - Ankara Devlet Tiyatrosu
2006: Etna Bedendeki Kuyu - Bi Tiyatro
2012: Küçük Prens - Bi Tiyatro
LAÇİN CEYLAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1992: Kurşun Adres Sormaz
1998: Kaçıklık Diploması
2001: Karanlıkta Koşanlar
2004: Gece Yürüyüşü
2005: Gümüş
2006: Hatırla Sevgili
2010: Gönülçelen
2011: Saklı Hayatlar
2012: Gözetleme Kulesi
2013: Benim Hala Umudum Var
2013: Galip Derviş
2015: Çilek Kokusu
2015: Delibal
2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018: İnsanlık Suçu
2019: Aşk Ağlatır
2022: Âşıklar Bayramı
2022: Camdaki Kız
2023: Yüz Yıllık Mucize
LAÇİN CEYLAN ÖDÜLLERİ
xxxx: VIII. Lions Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu
2007: 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncuları Ödülleri - Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
2012: 19. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
2016: Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri - Yılın Kadın Oyuncusu
2022: 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
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