TV yayın akışı 26 Mayıs Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mayıs Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yeniden Doğuş
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik
22:00 Liderler Fox'ta
23:45 Orta Sayfa
01:30 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakt
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Kolpaçino
00:45 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Kavak Yelleri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ömer
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Çöp Adam
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Aile
02:45 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel
21:30 Ateş Kuşları
00:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem
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