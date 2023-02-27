TV yayın akışı 27 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2023 Pazartesi, 09:29
<p>Yeni bir haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     21:45 Kapımdaki Casus</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         16:00 Esra Erol'da</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023</p>

Yeni bir haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI     21:45 Kapımdaki Casus

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI         16:00 Esra Erol'da

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor 2023

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI    </strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:15 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Taçsız Prenses</p> <p>02:00 EGO</p> <p>04:30 Kefaret</p> <p>06:15 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI    

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:15 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Taçsız Prenses

02:00 EGO

04:30 Kefaret

06:15 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk vev Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>22:30 Veda Mektubu</p> <p>00:30 Veda Mektubu</p> <p>02:45 Kuzey Güney</p> <p>05:00 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk vev Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

22:30 Veda Mektubu

00:30 Veda Mektubu

02:45 Kuzey Güney

05:00 Güneşi Beklerken

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>17:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>01:15 Çöp Adam</p> <p>02:30 Dünden Sonra Yarından Önce</p> <p>03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Haber

20:00 Ömer

01:15 Çöp Adam

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>12:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gülen Gözler</p> <p>21:45 Kapımdaki Casus</p> <p>23:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>01:45 Kapımdaki Casus</p> <p>03:15 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gülen Gözler

21:45 Kapımdaki Casus

23:15 Kızılcık Şerbeti

01:45 Kapımdaki Casus

03:15 Baba

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Vuslat</p> <p>09:30 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>12:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>14:50 Adını Sen Koy</p> <p>16:40 Yunus Emre</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>00:15 Yerli Dizi</p> <p>02:20 Yürek Çıkmazı</p> <p>04:40 Yunus Emre</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Vuslat

09:30 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:50 Adını Sen Koy

16:40 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Yerli Dizi

02:20 Yürek Çıkmazı

04:40 Yunus Emre

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 8'De Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Survivor 2023</p> <p>15:00 Dizi</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Dizi</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:30 8'De Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

15:00 Dizi

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi

27 şubat yayın akışı hangi kanalda ne var? televizyonda ne var?

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