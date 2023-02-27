TV yayın akışı 27 Şubat Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Şubat Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma
SHOW TV YAYIN AKIŞI 21:45 Kapımdaki Casus
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ömer
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI 16:00 Esra Erol'da
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:15 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Taçsız Prenses
02:00 EGO
04:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk vev Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
22:30 Veda Mektubu
00:30 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Haber
20:00 Ömer
01:15 Çöp Adam
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gülen Gözler
21:45 Kapımdaki Casus
23:15 Kızılcık Şerbeti
01:45 Kapımdaki Casus
03:15 Baba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Vuslat
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:50 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 Yerli Dizi
02:20 Yürek Çıkmazı
04:40 Yunus Emre
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
TV8 YAYIN AKIŞI
07:30 8'De Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
15:00 Dizi
20:00 Survivor 2023
00:15 Dizi
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