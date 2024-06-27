TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Haziran Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 227 Haziran Perşembe TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Haziran Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran Perşembe TV rehberi...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.05 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06.30 - Kara Tahta
09.35 - Kasaba Doktoru
12.35 - Lingo Türkiye
14.00 - Gönül Dağı
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Sen Türkülerini Söyle
00.15 - Büyük Gözler
02.05 - Gönül Dağı
04.45 - Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 - Kahvaltı Haberleri
10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 - atv Gün Ortası
14: 00 - Mutfak Bahane
16: 00 - Esra Erol'da
19: 00 - atv Ana Haber
20: 00 - Alan
00: 20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Beni Unutma
03: 20 - Destan
05: 20 - Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Eyvah Babam
22:00 - Yetenekli Bay Cage
00:15 - Eyvah Babam
02:00 - Yetenekli Bay Cage
03:45 Yüksek Sosyete
05:15 - Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yalan
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Aşk-ı Memnu
21:45 - Aşk-ı Memnu
23:15 - Hava Saldırısı
01:45 - Güneşin Kızları
03:45 - Tatlı İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Baba
09:15 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:30 - Show Ana Haber
20:00 - Kader
21:45 - Öldürme Arzusu
23:45 - Kader
01:45 - Öldürme Arzusu
03:30 - Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat
10.00 - Şevkat Yerimdar
13.00 - Kirli Sepeti
16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Recep İvedik 2
22:30 - Koca Bulma Sanatı
00.45 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
03:15 - Yasak Elma
06.00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 - Gazete Magazin Yaz
12:00 - MasterChef Türkiye
15:45 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
00:15 - Çarkıfelek
02:30 - Gazete Magazin Yaz
04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 - Dizi
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