TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Haziran Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 227 Haziran Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2024 Perşembe, 09:32
TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 27 Haziran Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 27 Haziran Perşembe TV rehberi...

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.05 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06.30 - Kara Tahta

09.35 - Kasaba Doktoru

12.35 - Lingo Türkiye

14.00 - Gönül Dağı

15.15 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

00.15 - Büyük Gözler

02.05 - Gönül Dağı

04.45 - Lingo Türkiye

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 - Kahvaltı Haberleri

10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 - atv Gün Ortası

14: 00 - Mutfak Bahane

16: 00 - Esra Erol'da

19: 00 - atv Ana Haber

20: 00 - Alan

00: 20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 - Beni Unutma

03: 20 - Destan

05: 20 - Kalp Yarası

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Eyvah Babam

22:00 - Yetenekli Bay Cage

00:15 - Eyvah Babam

02:00 - Yetenekli Bay Cage

03:45 Yüksek Sosyete

05:15 - Erkenci Kuş

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yalan

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Aşk-ı Memnu

21:45 - Aşk-ı Memnu

23:15 - Hava Saldırısı

01:45 - Güneşin Kızları

03:45 - Tatlı İntikam

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Baba

09:15 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:30 - Show Ana Haber

20:00 - Kader

21:45 - Öldürme Arzusu

23:45 - Kader

01:45 - Öldürme Arzusu

03:30 - Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 - Çalar Saat

10.00 - Şevkat Yerimdar

13.00 - Kirli Sepeti

16.15 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 - NOW Ana Haber

20.00 - Recep İvedik 2

22:30 - Koca Bulma Sanatı

00.45 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

03:15 - Yasak Elma

06.00 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

TV yayın akışı 27 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 - Gazete Magazin Yaz

12:00 - MasterChef Türkiye

15:45 - Çarkıfelek

20:00 - MasterChef Türkiye

00:15 - Çarkıfelek

02:30 - Gazete Magazin Yaz 

04:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 - Dizi

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