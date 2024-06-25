'Kızıl Goncalar'ın ekrana dönüş tarihi belli oldu: Mert Yazıcıoğlu diziden ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 11:01

Güncelleme: 25.06.2024 - 11:01

Geçen sezon NOW'ın en çok izlenen dizisi olan 'Kızıl Goncalar', eylül ayının ilk haftası sete çıkacak. Dizinin şu an için planlanan yayın tarihinin ise eylül ayının son haftası olduğu belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Cüneyd Efendi karakterini canlandıran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ömür Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu diziyi senarist Necati Şahin kaleme alıyor. 'Kızıl Goncalar'da yeni sezon için ekibine katılacak yeni bir oyuncu henüz yok.