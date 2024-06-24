Ünlü oyuncu çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde buluştu

İlk sezonu büyük ilgi gören Serenay Sarıkaya’nın “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezon çekimleri sürüyor. Dizinin ikinci sezonuna sürpriz bir isim dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:32
Ünlü oyuncu çift 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde buluştu
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"Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi avukat Leyla ve onun bağlı bulunduğu ofisteki arkadaş grubunun üzerinden modern şehir hayatındaki ilişkilere ayna tutuyor. İlk sezonu geçen ay yayımlanan dizinin ikinci sezonu için önceki hafta ekip sete çıkmıştı. Bertan Başaran’ın yönettiği Ay Yapım imzalı dizinin ikinci sezonuna birçok isim de konuk oluyor.

Bu isimlerin başında ünlü aktör Cansel Elçin de var. Başarılı oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’ın "Avukat Beliz" rolünü canlandırdığı dizide Esra’nın (Esra Ruşan) eski sevgilisi İskender rolüne hayat verecek.


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