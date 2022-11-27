TV yayın akışı 27 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2022 Pazar, 10:00
<p>Haftayı sonlandırdığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Kasım Pazar günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler</p>

Haftayı sonlandırdığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Kasım Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Tozluyaka</p> <p>15:45 Yasak Elma</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>00:00 Yasak Elma</p> <p>02:30 Kamera Arkası</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Tozluyaka

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Yasak Elma

02:30 Kamera Arkası

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 Camdaki Kız</p> <p>16:15 O Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Toprak İle Fidan</p> <p>09:15 Playmobil </p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Gecenin Ucunda</p> <p>02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Toprak İle Fidan

09:15 Playmobil 

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Gecenin Ucunda

02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Hayat Bugün</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler </p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bugün

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler 

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00  Gazete Magazin</p> <p>13:15 Tuzak</p> <p>16:15 Pişir de Görelim</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>03:00 Gazete Magazin</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00  Gazete Magazin

13:15 Tuzak

16:15 Pişir de Görelim

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

03:00 Gazete Magazin

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:00 Kalk Gidelim</p> <p>08:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>11:30 Enine Boyuna </p> <p>13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Japonya-Kosta Rika"</p> <p>15:00 Kupa Günlüğü</p> <p>16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"</p> <p>18:00 Ana Haber </p> <p>19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"</p> <p>21:00 Kupa Saati</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

08:15 Yürek Çıkmazı

11:30 Enine Boyuna 

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Japonya-Kosta Rika"

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

18:00 Ana Haber 

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

21:00 Kupa Saati

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Aldatmak</p> <p>15:45 Kardeşlerim </p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Aldatmak

15:45 Kardeşlerim 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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