TV yayın akışı 27 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı sonlandırdığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Kasım Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Tozluyaka
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Yasak Elma
02:30 Kamera Arkası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Toprak İle Fidan
09:15 Playmobil
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Gecenin Ucunda
02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bugün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Gazete Magazin
13:15 Tuzak
16:15 Pişir de Görelim
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
03:00 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:15 Yürek Çıkmazı
11:30 Enine Boyuna
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Japonya-Kosta Rika"
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"
18:00 Ana Haber
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"
21:00 Kupa Saati
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Aldatmak
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
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