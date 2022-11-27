TV yayın akışı 27 Kasım Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftayı sonlandırdığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Kasım Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI 19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler