Örümcek Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim?

25 Kasım 2022 Cuma, 16:35

Örümcek Adam (Spider Man), yönetmenliğini Sam Raimi, senaryosunu ise Stan Lee ve David Koepp'in üstlendiği, 2002 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Genetiği değiştirilmiş bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra, dışlanmış genç dahi Peter Parker, örümcek benzeri insanüstü yetenekler geliştirir ve New York'ta suç ve adaletsizlikle savaşmak için maskeli bir kimliğe bürünür; süreçte kötü Yeşil Cin ile karşı karşıya gelir ve süreçte kötü Yeşil Cin ile karşı karşıya kalır.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tobey Maguire

Willem Dafoe

Kirsten Dunst

James Franco

Cliff Robertson

Rosemary Harris

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Örümcek Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.