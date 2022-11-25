Örümcek Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2002 yılında vizyona giren Örümcek Adam filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Örümcek Adam filminin konusu ne? Örümcek Adam filminin oyuncuları kim? Örümcek Adam filminin IMDb puanı kaç?
Örümcek Adam (Spider Man), yönetmenliğini Sam Raimi, senaryosunu ise Stan Lee ve David Koepp'in üstlendiği, 2002 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir.
ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Genetiği değiştirilmiş bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra, dışlanmış genç dahi Peter Parker, örümcek benzeri insanüstü yetenekler geliştirir ve New York'ta suç ve adaletsizlikle savaşmak için maskeli bir kimliğe bürünür; süreçte kötü Yeşil Cin ile karşı karşıya gelir ve süreçte kötü Yeşil Cin ile karşı karşıya kalır.
ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tobey Maguire
Willem Dafoe
Kirsten Dunst
James Franco
Cliff Robertson
Rosemary Harris
ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Örümcek Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.
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