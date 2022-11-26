Karakomik Filmler'in konusu nedir? Karakomik Filmler'in oyuncuları kim?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 17:22

Karakomik Filmler, Cem Yılmaz'ın iki film birden konseptli, 2 Arada ve Kaçamak isimli iki orta metrajdan oluşan Türk yapımı komedi filmleridir. Filmin ikinci serisi Karakomik Filmler 2 serisi de Deli ve Emanet isimli filmlerden oluşuyor.

Karakomik Filmler 18 Ekim 2019'da vizyona girdi. Karakomik Filmler 2, 17 Ocak 2020'de vizyona girdi. Vizyon tarihinden 6 ay sonra 20 Mart 2020'de Netflix'te yayımlandı.

KARAKOMİK FİLMLER'İN KONUSU NEDİR?

Acı komik ve karakter merkezli filmlerden oluşan bu Cem Yılmaz koleksiyonunda sıradan kahramanlar gerçeküstü, sıra dışı yolculuklara çıkıyor.

2 Arada

Feribotta çalışan, eksik dişli bir garsonun dünyası, kendisini istihdam eden işletmenin değişmesiyle altüst olur.

Kaçamak

Hafta sonu kaçamağı için bir spa merkezine giden dört kafadarın verdiği yanlış kararlar, uzaylılar ve ABD askerlerinin de dâhil olduğu bir dizi talihsizliğe yol açar.

Deli

Âşık olduğu kadına bir türlü açılamayan taksi şoförü Güven, istemeden bir suça bulaşır ve kısa süre sonra kendisini tuhaf karakterlerle dolu bir akıl hastanesinde bulur.

Emanet

Amatör dansçı Birol, televizyonda yayınlanan bir yetenek yarışmasına katılıp yıldız olma hayalleri kurar. Ancak akılalmaz gerçekler bu rüyasına engel olur.

KARAKOMİK FİLMLER'İN OYUNCULARI KİM?

Arada filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ozan Güven, Cem Davran, Cemre Ebüzziya ve Uraz Kaygılaroğlu gibi oyuncular yer alırken, Kaçamak filminde ise Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile birlikte Özkan Uğur, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular yer almaktadır. Deli filminde Cem Yılmaz ile birlikte Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy gibi oyuncular yer alırken, Emanet filminde ise Cem Yılmaz ile birlikte Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan gibi oyuncular yer almaktadır.