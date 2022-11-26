Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi?
Öldür Beni Sevgilim filmi BKM tarafından 2018 yılında çekildi. Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi?
Öldür Beni Sevgilim 2019 yılında vizyona girdi.Şenol Sönmez'in üstlendiği filmin senaryosu Murat Dişli tarafından yazıldı.
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Murat Boz ‘Okan’ karakterini, Seda Bakan ise ‘Demet’ karakterini canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri İstanbul ve Fethiye'de gerçekleşti. Öldür Beni Sevgilim filminin çekimlerinin yapıldığı otel Fethiye'nin Faralya köyünde bulunuyor.
İlgili Haberler
- TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
- Canlı yayında duygulandı: Çağla Şıkel'in programına konuk olan Meral Akşener'in, Atatürk'ün en sevdiği türkü söylenirken gözleri doldu
- Ali Babacan: Bazı kanallar tanıtım filmimizi yayınlamayı reddetti
-
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Yıldız futbolcunun 'penis boyu' çıkışı gündem oldu!