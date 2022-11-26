Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Öldür Beni Sevgilim filmi nerede çekildi?

26 Kasım 2022 Cumartesi, 13:21

Öldür Beni Sevgilim 2019 yılında vizyona girdi.Şenol Sönmez'in üstlendiği filmin senaryosu Murat Dişli tarafından yazıldı.



ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Okan ile Demet, 5 yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur...

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Murat Boz ‘Okan’ karakterini, Seda Bakan ise ‘Demet’ karakterini canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Öldür Beni Sevgilim filminin çekimleri İstanbul ve Fethiye'de gerçekleşti. Öldür Beni Sevgilim filminin çekimlerinin yapıldığı otel Fethiye'nin Faralya köyünde bulunuyor.







