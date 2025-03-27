TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
27 Mart 2025 Perşembe, 09:43
TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Mart Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Mart Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: İnci Taneleri 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Deliha 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Çağrı Filmi" 20:10

ATV YAYIN AKIŞI:  Başka Bir Gün 20:00 

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 ATV Ana Habe

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatioğlu İle Sahur

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta 

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri 

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk 

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah 

10:00 Siyah Kalp 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp 

00:15 Kızılcık Şerbeti 

02:45 Bahar 

04:45 Deha

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk 

19:00 Star Haber

20:00 Deliha 2

22:30 Deliha 2

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 Sefirin Kızı 

04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Hudutsuz Sevda 

00:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

03:15 Şahane Hayatım

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

06:25 Avrupalı Müslümanlar

06:55 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Vefa Sultan

14:35 Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:40 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

18:00 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Yabancı Sinema "Çağrı Filmi"

23:45 Vefa Sultan

01:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:50 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 27 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30 Gel Konuşalım 

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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