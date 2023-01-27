TV yayın akışı 27 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2023 Cuma, 11:51
<p>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Jumanji Vahşi Orman</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Kızılcık Şerbeti</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Ateş Kuşları</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Jumanji Vahşi Orman

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Ateş Kuşları

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Hayat Şarkısı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Jumanji Vahşi Orman</p> <p>22:30 Jumanji Vahşi Orman</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Jumanji Vahşi Orman

22:30 Jumanji Vahşi Orman

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:35 Ekonomi Arası</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>17:00 Yalnız Kalpler</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Orta Sayfa

01:30 Yalnız Kalpler

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Çöp Adam</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Söz</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Ömer</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Çöp Adam

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Güzel Günler</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>23:45 Ateş ile Yangın</p> <p>01:45  Ateş ile Yangın</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:45 Ateş ile Yangın

01:45  Ateş ile Yangın

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Doya Doya Moda</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Survivor Panorama</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu</p> <p>22:30 Survivor 2023</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

22:30 Survivor 2023

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:35 Hangimiz Sevmedik</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Kalk Gidelim</p> <p>15:30 Adını Sen Koy</p> <p>16:45 Seksenler</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>23:40 Alsancak</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kalk Gidelim

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

23:40 Alsancak

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Hercai</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ateş Kuşları</p> <p>22:00 Ateş Kuşları</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

22:00 Ateş Kuşları

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