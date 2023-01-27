TV yayın akışı 27 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Jumanji Vahşi Orman

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Fakir: Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları