Camdaki Kız dizisinden Aşk-ı Memnu'ya bomba transfer!

Bir dönem televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter" adıyla film oluyor. Dizinin Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olurken; Firdevs karakterini ise en son Camdaki Kız'da rol alan Cana'nın canlandıracağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 17:26
Camdaki Kız dizisinden Aşk-ı Memnu'ya bomba transfer!
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Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu "Bihter" adıyla film oluyor. Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Filmde Farah Zeynep Abdullah’ın Bihter karakterine hayat vereceği haberinin ardından, Firdevs'i kimin canlandıracağı da belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak. Filmde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.


Camdaki Kız Aşk-ı Memnu Bihter

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